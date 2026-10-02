Kada podrigivanje može upozoravati na ozbiljniji problem? Obratite pažnju ako se pojave i ovi simptomi

Podrigivanje je sasvim normalna tjelesna pojava i u najvećem broju slučajeva nema razloga za zabrinutost. Ipak, ako postane učestalo i prati ga niz drugih, neuobičajenih tegoba, može biti znak da se u probavnom sustavu događa nešto što bi trebalo provjeriti kod liječnika.

Najčešći razlog podrigivanja vrlo je jednostavan – višak zraka koji dospije u želudac tijekom jela ili pića. Češće se javlja kod ljudi koji brzo jedu, razgovaraju tijekom obroka, piju gazirana pića, žvaču žvakaće gume ili puše.

Uzrok mogu biti i određene probavne tegobe i bolesti, među kojima su gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), čir na želucu, hijatalna hernija, usporeno pražnjenje želuca te poremećaji pokretljivosti jednjaka.

Kada treba obratiti više pažnje?

Samo učestalo podrigivanje nije tipičan simptom raka i u pravilu nije razlog za sumnju na malignu bolest.

Ipak, kod nekih tumora probavnog sustava, uključujući rak jednjaka, želuca, gušterače i jetre, mogu se pojaviti probavne smetnje među kojima je i češće podrigivanje. Tumor u nekim slučajevima može ometati normalan prolazak hrane i zraka kroz probavni sustav, zbog čega se mogu javiti različite tegobe.

Zato je važnije od samog podrigivanja obratiti pozornost na simptome koji se pojavljuju zajedno s njim.

Među znakovima zbog kojih bi trebalo razgovarati s liječnikom su otežano gutanje, povraćanje ili vraćanje hrane, osjećaj sitosti nakon vrlo male količine hrane, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine i izražen, dugotrajan umor.

Ni prisutnost tih simptoma ne znači automatski da je riječ o raku. Mogu se pojaviti kod brojnih drugih i mnogo češćih bolesti probavnog sustava, ali ako traju ili se pogoršavaju, njihov uzrok treba utvrditi.

Nekoliko promjena može pomoći

Kod učestalog podrigivanja vrijedi najprije obratiti pozornost na svakodnevne navike. Sporije jedenje, izbjegavanje gaziranih pića i žvakaćih guma te smanjenje umjetnih sladila mogu pomoći u smanjenju tegoba. Korisna može biti i kratka šetnja nakon obroka, dok prestanak pušenja, osim brojnih drugih zdravstvenih koristi, može smanjiti gutanje zraka.

Ako se podrigivanje nastavi unatoč promjeni navika ili se uz njega pojave druge tegobe, potrebno je obratiti se liječniku. Ovisno o simptomima, liječnik može preporučiti krvne pretrage, endoskopiju, slikovne pretrage ili druge pretrage probavnog sustava.

Najvažnije je ne donositi zaključke na temelju jednog simptoma. Podrigivanje je najčešće bezazleno, ali kombinaciju dugotrajnih probavnih tegoba, problema s gutanjem, povraćanja, neobjašnjivog mršavljenja ili stalnog umora ne bi trebalo ignorirati.