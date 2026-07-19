Kada Plazibat izgleda malen, znate da je situacija ozbiljna: UFC-ov "Balkan Bear" stigao u Split

Australski UFC teškaš hrvatskih korijena Brando Peričić stigao je u Split, gdje je odradio trening s ponajboljim hrvatskim kickboksačem Antonijem Plazibatom.

Peričić, poznat pod nadimkom „The Balkan Bear“, odnosno „Balkanski medvjed“, posljednjih tjedana boravi u Hrvatskoj. Nakon Zagreba i susreta s legendarnim Mirkom Filipovićem, put ga je doveo u Dalmaciju, a boravak na Jadranu nije iskoristio samo za odmor.

U Splitu je, naime, nastavio trenirati, i to u društvu jednog od najopasnijih teškaša na GLORY-jevoj sceni.

Fotografija koja je iznenadila ljubitelje borilačkih sportova

Posebnu pozornost privukla je zajednička fotografija Peričića i Plazibata. Splitski borac visok je oko 194 centimetra i poznat je po iznimno snažnoj građi, no čak je i on pokraj australskog UFC-ovca izgledao osjetno manji.

Peričić je visok približno 196 centimetara, ima raspon ruku veći od dva metra, a tijekom profesionalne karijere natjecao se s više od 110 kilograma. Izvan razdoblja neposredne pripreme za borbu njegova težina može biti i veća.

Zbog toga ne čudi što su fotografiju ubrzo preplavili komentari ljubitelja borilačkih sportova. Mnogi su se našalili da Plazibat, koji inače izgleda golemo pokraj gotovo svakog protivnika, uz „Balkanskog medvjeda“ djeluje poput borca niže težinske kategorije.

Ipak, nije riječ samo o dojmljivoj građi. Peričić je za teškaša iznimno pokretljiv, agresivan i eksplozivan, a najveća snaga mu je sposobnost završavanja mečeva udarcima.

Tri nastupa u UFC-u, tri nokauta

Peričić je u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri ostvario sedam pobjeda uz jedan poraz, dok je sva tri nastupa u UFC-u završio pobjedama nokautom.

Posljednji veliki uspjeh ostvario je 2. svibnja 2026. godine u Perthu, gdje je u drugoj rundi nokautirao Shamila Gazieva. Bio je to iznimno žestok teškaški obračun u kojem je australski borac hrvatskih korijena još jednom pokazao zašto ga smatraju jednim od najzanimljivijih novih imena UFC-ove teške kategorije.

Nakon pobjede otvoreno je poručio da je spreman boriti se protiv bilo kojeg protivnika te izrazio želju za nastupom na UFC-ovoj priredbi na Balkanu.

Peričić trenira u poznatom novozelandskom City Kickboxingu, dvorani iz koje su izašli brojni vrhunski borci. Njegov profesionalni put dodatno privlači pozornost jer je ozbiljniju borilačku karijeru započeo relativno kasno, nakon bavljenja ragbijem.

Prvo Cro Cop, sada Plazibat

Tijekom boravka u Zagrebu Peričić je upoznao i Mirka Filipovića, za kojeg je otkrio da mu je bio uzor još od djetinjstva. Posjet Cro Copu opisao je kao ispunjenje dvadesetogodišnjeg sna.

Sada je u Splitu ukrstio rukavice s Plazibatom, dugogodišnjim članom samog vrha svjetskog kickboksa. Takvi treninzi mogu biti korisni obojici: Plazibat dobiva priliku raditi s brzim i fizički iznimno snažnim MMA teškašem, dok Peričić može učiti od borca koji se godinama nadmeće s najboljim udaračima svijeta.

A zajednička fotografija još je jednom potvrdila staro pravilo borilačkog sporta – uvijek postoji netko veći. Čak i kada se zovete Antonio Plazibat.