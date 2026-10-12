Kada najbliži postanu ubojice: Najstrašniji zločini događaju se unutar obitelji, a jedna posljedica često ostaje u sjeni

Obitelj se u svim društvima smatra mjestom sigurnosti, zaštite i emocionalne povezanosti. Upravo zato ubojstva unutar obitelji izazivaju posebnu pozornost javnosti i stručnjaka. Za razliku od većine drugih kaznenih djela, kod obiteljskih ubojstava počinitelj i žrtva povezani su najbližim mogućim odnosom – roditeljskim, bračnim ili srodničkim. Kada upravo taj odnos postane mjesto ekstremnog nasilja, posljedice nadilaze pojedinačnu tragediju. Takvi slučajevi potresaju javnost, dovode u pitanje funkcioniranje institucija i otvaraju rasprave o tome jesu li postojali znakovi upozorenja koji su mogli biti prepoznati na vrijeme.

Posljednjih godina hrvatsku javnost najviše zaokuplja femicid – ubojstvo žene u kontekstu rodno uvjetovanog nasilja, najčešće od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Nakon niza slučajeva u kojima su žene ubijene nakon dugotrajnog zlostavljanja, prijetnji ili proganjanja, Hrvatska je 2024. godine u Kazneni zakon uvela posebno kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Time je priznato da određena ubojstva žena imaju specifične obrasce koji ih razlikuju od drugih oblika ubojstava. Stručnjaci upozoravaju kako je upravo razdoblje nakon prekida veze jedno od najrizičnijih za ženu.

Međutim, obiteljsko nasilje ne završava uvijek femicidom. Jedan od najpotresnijih oblika jest filicid – ubojstvo vlastitog djeteta od strane roditelja. Poseban oblik filicida predstavlja neonaticid – usmrćenje novorođenčeta unutar prva 24 sata života. U stručnoj literaturi razlikuje se i infanticid, koji označava ubojstvo djeteta mlađeg od jedne godine. Iako su takvi slučajevi rijetki, izazivaju posebnu pozornost zbog ranjivosti žrtava i složenih okolnosti u kojima nastaju.

Nasilje u obitelji može imati i obrnut smjer. Kada dijete ubije roditelja, govori se o paricidu; ako je riječ o majci, taj se čin naziva matricidom, a ako je riječ o ocu, tada se govori o patricidu. Takvi slučajevi znatno su rjeđi od femicida ili filicida, ali pokazuju da se nasilje može razvijati i u odnosima između odrasle djece i roditelja. Podsjetimo opet na slučaj iz 2024. godine iz Daruvara, kada je muškarac u domu za starije i nemoćne ubio više ljudi, među kojima i vlastitu majku. Taj je događaj otvorio brojna pitanja o dostupnosti vatrenog oružja, psihičkom stanju počinitelja te zaštiti starijih osoba.

Među rjeđe oblike obiteljskih ubojstava ubraja se i sibilicid, odnosno ubojstvo brata ili sestre. Hrvatska je tijekom posljednjih godina zabilježila više slučajeva u kojima su braća, nakon dugotrajnih sukoba oko nasljedstva, imovine ili zbog ovisnosti o alkoholu, usmrtila jedan drugoga. Takvi zločini događali su se u različitim dijelovima zemlje – od Slavonije do Dalmatinske zagore i Like – a zajedničko im je da su sukobi trajali godinama prije nego što su eskalirali i završili smrtonosnim ishodom. Kriminolozi pritom upozoravaju da se iza takvih tragedija često nalaze narušeni obiteljski odnosi, dugotrajna netrpeljivost i neriješeni imovinski sporovi.

Ubojstva između supružnika također imaju različite motive. Dok se femicid odnosi na rodno uvjetovano nasilje nad ženama, postoje i slučajevi u kojima žene usmrte svoje muževe ili partnere. U hrvatskoj sudskoj praksi zabilježeni su slučajevi u kojima su žene ubile dugogodišnje zlostavljače, navodeći da su djelovale nakon godina fizičkog i psihičkog nasilja. U drugim slučajevima motivi su bili ljubomora, dugotrajni bračni sukobi ili imovinski odnosi. Upravo zato pravosuđe svaki slučaj procjenjuje individualno, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući postojanje prethodnog obiteljskog nasilja.

FAMILY ANNIHILATION

Najekstremniji oblik obiteljskog nasilja jest "uništenje obitelji" (family annihilation), kada jedan član obitelji usmrti više članova ili sve članove svoje obitelji. U međunarodnoj literaturi takvi su slučajevi najčešće povezani s muškarcima koji, nakon financijskog sloma, raspada braka ili osjećaja potpunog gubitka kontrole, odluče usmrtiti partnericu, djecu, a nerijetko i sebe. Iako su takvi slučajevi u Hrvatskoj rijetki, pokušaj ubojstva četvero djece na Pagu pokazao je koliko razorne mogu biti posljedice eskalacije obiteljskog nasilja.

Osim navedenih oblika, hrvatska kriminalistička praksa bilježi i ubojstva između zetova i punaca. Prisjetimo se samo šezdesetšestogodišnjeg Ivana Bodrožića, kojeg je 2018. godine u Zagrebu zaklao njegov zet. Njega je, inače, umirovljenik zajedno s kćeri i djecom primio u stan jer obitelj nije imala gdje živjeti i bila je vrlo lošeg socioekonomskog statusa. U mnogim od tih slučajeva motivi nisu rodno uvjetovani, nego proizlaze iz dugotrajnih obiteljskih sukoba, neriješenih imovinskih odnosa, ovisnosti o alkoholu ili psihičkih poremećaja. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da obiteljska ubojstva ne treba promatrati kao jedinstvenu pojavu. Iako dijele zajednički okvir nasilja unutar obitelji, njihovi uzroci mogu biti izrazito različiti.

Zajedničko obilježje gotovo svih najtežih slučajeva jest činjenica da nasilje rijetko počinje ubojstvom. U velikom broju slučajeva ubojstvima su prethodili mjeseci ili godine fizičkog i psihičkog zlostavljanja, prijetnji, prisilne kontrole, proganjanja, ovisnosti ili ozbiljnih psihičkih poteškoća. Nerijetko su policija, zdravstveni sustav, škole ili centri za socijalnu skrb već raspolagali određenim saznanjima o problemima u obitelji. Nakon svake tragedije ponovno se postavlja isto pitanje – jesu li institucije mogle reagirati ranije i je li zločin mogao biti spriječen?

Udružene institucije za prevenciju tragedija

Upravo zato suvremena kriminologija sve veći naglasak stavlja na procjenu rizika. Danas se smatra da najveću opasnost predstavljaju prethodne prijetnje smrću, dostupnost oružja, dugotrajno obiteljsko nasilje, proganjanje nakon prekida veze, ozbiljne neliječene psihičke bolesti te zlouporaba alkohola i droga. Nijedna institucija sama ne može spriječiti ovakve tragedije. Učinkovita prevencija zahtijeva kontinuiranu suradnju policije, pravosuđa, sustava socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i obrazovnog sustava, kao i pravodobnu razmjenu informacija.

Bez obzira na to govori li se o femicidu, filicidu, neonaticidu, infanticidu, matricidu, patricidu ili sibilicidu, riječ je o različitim pojavnim oblicima istog fenomena – ekstremnog nasilja unutar obitelji. Razlikuju se odnosi počinitelja i žrtve, motivi i okolnosti, ali im je zajedničko to što se događaju u okruženju koje bi trebalo predstavljati sigurnost. Stoga prevencija obiteljskih ubojstava ne počinje tek nakon počinjenog zločina, nego mnogo ranije – prepoznavanjem ranih znakova nasilja, ozbiljnim shvaćanjem svake prijetnje, zaštitom žrtava i odlučnom reakcijom nadležnih institucija. Samo takvim pristupom moguće je smanjiti broj tragedija koje iz godine u godinu podsjećaju na to da je nasilje u obitelji jedan od najsloženijih i najtežih društvenih problema.

Međutim, o jednom segmentu takvog nasilja vrlo se rijetko, ako se uopće i govori – o ubijanju povjerenja. Za razliku od nasilja koje nad žrtvom počini njoj nepoznata osoba ili više njih, pri čemu ona trpi u prvom redu fizičke posljedice, u slučajevima kada žrtvu zlostavljaju oni koji bi joj po svemu trebali biti najbliži, koji bi je trebali štititi i podržavati u životu, emocionalne i psihičke posljedice su nesagledive. One ne pogađaju samo tu osobu nego i sve nas koji čujemo takve vijesti jer, ako se ne može vjerovati rođenom ocu, majci, djedu, baki, djetetu ili unuku, a posebno izabranom partneru kojemu si pružio svu svoju ljubav i povjerenje, kome se onda uopće može vjerovati? I ako činimo takve loše izbore, dovodimo takve loše ljude u svoj život, znači li to da ne možemo vjerovati ni samima sebi? I gdje je ta granica kada nas okolnosti mogu do te mjere isprovocirati da se i sami možemo pretvoriti u zlostavljače?

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti