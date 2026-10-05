Kada će Modrić u mirovinu?

Hrvatska u utorak od 20:45 igra protiv Španjolske u četvrtom kolu skupine A3 Lige nacija, samo nekoliko dana nakon teškog poraza 0:7 od Engleske u Rijeci. Upravo je u takvom trenutku Modrić naglasio da želi ostati uz reprezentaciju.

Na pitanje o reprezentativnoj mirovini poručio je kako nogomet ne čine samo lijepi trenuci te da mu igranje za Hrvatsku i dalje predstavlja veliko zadovoljstvo.

„U teškim trenucima želim biti tu. Nogomet nisu samo dobre stvari. Igram s ponosom, svaki dolazak u reprezentaciju me čini sretnim i ponosnim. Dok je takav osjećaj i dok izbornik želi da sam tu, bit ću tu. Za mene nema veće sreće i ponosa biti tu s ovim dečkima koje obožavam.

Ne mogu davati prevelike najave, idemo utakmicu po utakmicu, vidjet ćemo kad će doći vrijeme za moj odlazak. Uživam i sretan sam, igranje za reprezentaciju me ispunjava do maksimuma. Pomoći ću u svakom trenutku, bilo to na terenu ili van terena“, rekao je Modrić.

Dakle, Modrić nije odredio kada će završiti reprezentativnu karijeru. Njegova poruka je da će odluku donositi utakmicu po utakmicu te da će za Hrvatsku igrati sve dok ga nastupi za reprezentaciju ispunjavaju i dok ga izbornik želi u momčadi.