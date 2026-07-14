Kada biste trebali svom djetetu kupiti telefon? "Mentalno zdravlje mladih sve je više narušeno društvenim mrežama"

Kada je pravo vrijeme da dijete dobije svoj prvi mobitel? Pitanje je to koje si danas postavlja gotovo svaki roditelj. Dok se djeca s tehnologijom susreću već od najranije dobi, odluka o vlastitom uređaju puno je više od pitanja godina – ona uključuje procjenu djetetove zrelosti, odgovornosti i spremnosti za digitalni svijet.

U novoj kolumni za Dalmaciju Danas, spec. kliničke psihologije Gorana Jerković iz Uglešić Poliklinike objašnjava kako prepoznati pravi trenutak za prvi telefon, koje funkcije prilagoditi djetetovoj razvojnoj fazi i kako postaviti zdrave granice koje će pridonijeti sigurnijem korištenju tehnologije.

Za Dalmaciju Danas piše spec. kliničke psihologije Gorana Jerković (Uglešić Poliklinika)

Već u ranoj dobi mala djeca pokazuju fascinaciju mobitelima. Vješto upravljaju igricama, gledaju videozapise, snimaju fotografije i pozivaju bake i djedove putem Facetime-a. Kad se dosađuju, neprestano traže roditeljski telefon ili ga jednostavno uzmu. Postavlja se, međutim, ključno pitanje: u kojoj dobi djeca stvarno postaju dovoljno zrela i odgovorna za vlastiti uređaj? Te jednako važno – koje funkcije bi im trebalo omogućiti?

Ali kada su djeca dovoljno stara – i dovoljno odgovorna – da imaju vlastiti telefon? I što bi trebali moći raditi s njim? Pitanje se promijenilo s 'kada dati djetetu telefon' na 'kako učiniti da uvođenje telefona bude u skladu s njihovom razvojnom fazom?' Možda će učeniku četvrtog razreda koristiti telefon za komunikaciju s vama kada ga trebate pokupiti ili je na spavanju kod prijatelja, ali većina roditelja ne želi da njihova djeca u kasnim razredima osnovne ili ranim razredima srednje škole uranjaju u internet i aplikacije društvenih mreža.

Pritisak na roditelje

Kada djeca dođu u srednju školu, pritisak koji vrše na roditelje može biti iznimno intenzivan. Roditelji se brinu da će se njihovo dijete osjećati izolirano ako ostala djeca imaju telefone, a ono nema. Prema istraživanju organizacije Common Sense Media, 42 posto djece ima telefon do desete godine života. Do dvanaeste godine taj postotak raste na 71 posto, a do četrnaeste godine dostiže čak 91 posto.

Max Stossel, osnivač i glavni direktor organizacije Social Awakening koja promiče zdravu upotrebu tehnologije i društvenih mreža, preporučuje roditeljima da se odupru davanju pametnih telefona djeci sve do osmog razreda osnovne škole. Roditeljska skupina pod nazivom "Wait Until 8th" (Čekaj do osmog) nastoji pomoći roditeljima u školskim zajednicama da se udruže dajući obećanje da neće dati svojoj djeci pametne telefone dok ne dođu do osmog razreda. Roditelje koji potpišu ovaj zavjet povezuje se jedne s drugima radi međusobne podrške.

Roditeljska kontrola

Pametni telefoni također omogućuju roditeljima korištenje ugrađenih kontrola za postavljanje ograničenja. Roditelji mogu postaviti zaštitne mjere koje određuju koje se aplikacije mogu preuzeti na telefon. Pametni telefoni omogućuju ograničavanje ne samo aplikacija kojima djeca imaju pristup, već i vrsta filmova i televizijskih emisija koje mogu gledati. Možete postaviti vremenska ograničenja za aktivnosti poput igranja igrica, zabave i društvenih mreža te pratiti što rade tijekom vremena provedenog pred ekranom.

Najrizičniji aspekti ovoga jesu društvene mreže i nefiltriran pristup internetu. Preporučuje se roditeljski nadzorni alat koji prati djetetovu aktivnost na društvenim platformama, YouTubeu, elektroničkoj pošti i porukama. Sustav prepoznaje i filtrira znakove problematična sadržaja - seksualne materijale, prijetnje nasiljem, depresivne epizode, suicidalne tendencije te slučajeve zlostavljanja. Roditelji dobivaju promptna upozorenja elektroničkom poštom i porukama kad god se uoče zabrinjavajuće aktivnosti u djetetovu internetskom ponašanju. Alat omogućava i ograničavanje vremena korištenja uređaja te blokiranje specifičnih internetskih lokacija.

Rizici od preuranjene Izloženosti

Mentalno zdravlje mladih sve je više narušeno društvenim mrežama – stalnim uspoređivanjem s vršnjacima, prikupljanjem lajkova i komentara koji utječu na samopoštovanje. Istraživanja pokazuju da su adolescentice posebno ranjive na pritisak ljepote i društvene prihvaćenosti koje nameće Instagram i TikTok.

Fizički rizici su također značajni. Prekomjerna izloženost plavom svjetlu smanjuje proizvodnju melatonina, što dovodi do poremećaja sna. Djeca koja koriste mobitele prije spavanja mogu imati teškoće pri zasnivanju, što negativno utječe na kvalitetu sna, školski uspjeh i opće zdravlje. Dodatno, držanje mobilnog telefona u lošoj posturi dovodi do bolova u vratu i leđima – problema koji bi trebali biti rezervirani za starije osobe.

Neizostavno je spomenuti cyberbullying, jedan od najčešćih uzroka anksioznosti kod mladih. Kad djeca imaju mobitele, postaju dostupna za maltretiranje dvadeset i četiri sata dnevno. Za razliku od tradicionalnog nasilja u školi, cyberbullying nema granica – ponižavajući komentari, snimke ili poruke mogu biti podijeljeni s tisućama osoba. Druga istraživanja pokazala su da uporaba digitalne tehnologije učenika u učionicama i kod kuće može biti ometajuća, ometajući učenje. To uključuje cirkulaciju seksualnih poruka i pornografije, uključujući nasilnu pornografiju (koja prikazuje prisilne, ponižavajuće ili bolne seksualne čine).

Ne radi se samo o dobi

Roditeljima je potrebno objasniti da se ne radi toliko o specifičnoj godini koliko o djetetovoj društvenoj svjesnosti i razumijevanju što tehnologija zapravo znači. Ne postoji univerzalno «zlatno pravilo» za optimalnu dob. Umjesto toga, rezultati upućuju da su roditelji, kroz prilagođene odluke, prirodno reagirali na individualne potrebe svojeg djeteta i obiteljske okolnosti. Djeca do sedme godine nemaju razvijene vještine kritičkog razmišljanja niti razumiju dugoročne posljedice svojih odluka. Adolescenti, premda čini se zreliji, suočeni su s neurobiološkim promjenama – prefrontalni korteks koji je odgovoran za donošenje odluka još se razvija do dvadeset i pete godine života. Razdoblje između 10. i 25. godine života karakterizirano je formiranjem identiteta, učenjem o vlastitim vrijednostima te stjecanjen neovisnosti od skrbnika. Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja naglašava da adolescenti trebaju manje podrške odraslih, ali istovremeno traže odobravanje vršnjaka i nove društvene mreže koje oblikuju njihov koncept samopoštovanja.

Mobilni telefoni u ovoj fazi omogućavaju adolescentima pristup prijateljstvima, održavanje društvenih veza i оnline komunikaciju koja povećava koheziju s vršnjacima. Prema dostupnim podacima, preko 90% tinejdžera koristi telefone za prevladavanje dosade, povezivanje s drugima te učenje novih sadržaja, što potvrđuje značajnu ulogu ovih uređaja u njihovoj socialnoj dinamici. Razmišljajući o tome trebate li kupiti telefon i koliko aktivnosti bi trebalo biti dozvoljeno na njemu, preporučuje se razmatranje sljedećih čimbenika:

Koliko često vaše dijete gubi stvari, posebno skupocjene? Ako mu kažete da je nešto iznimno važno, posveti li mu posebnu pažnju ili ga ostavi u autobusu nakon nekoliko dana?

Koliko dobro vaše dijete upravlja novcem? Hoće li tijekom igre impulzivno kupiti dodatne živote bez razmišljanja o njihovoj cijeni?

Razmislite koliko lako vaše dijete razumije društvene signale. Ako sporije hvata njihovo značenje, taj nedostatak mogao bi se dodatno pogoršati pisanom komunikacijom i objavama na društvenim mrežama.

Koliko je vaše dijete tehnološki pismeno? Jesu li svjesni da bi buduće osobe zadužene za upis na fakultet, poslodavci i kolegije potencijalno mogli vidjeti sve što sada objave?

Koliko dobro se vaše dijete snaša s ograničenjima vremena pred ekranom? Ako su stalno priljubljeni uz računalo ili konzolu za igre, vjerojatno će imati poteškoće i u odvajanju od telefona."

Mobilni telefoni i ADHD

Neprekidna stimulacija koju mogu pružiti mobilni telefoni osobito ometajuća za djecu s ADHD-om. Telefoni su projektirani da budu što je moguće privlačniji i stimulirajući. Ako ne dolazi poruka e-pošte, tada stižu obavijesti sa društvenih mreža, ili provlačite kroz vijesti, ili pratite sportske rezultate

Djeca s ADHD-om teže se odupiru svoj toj stimulaciji i teže održavaju pozornost na aktivnosti koje su manje privlačne ali mnogo važnije – kao što su domaće zadaće ili razgovori za vrijeme obroka.

Njihova impulzivnost mogla bi ih učiniti podložnijima tome da objave ili pošalju nešto čega bi se kasnije mogli kajati. U svijetu gdje je sve što učinimo trajno zabilježeno u kibernetskom prostoru, rizik je da naprave greške s dugotrajnim konsekevencama.

Ako ste spremni napraviti taj korak

Ukoliko odlučite kupiti telefon svojem djetetu, stručnjaci preporučuju da prije nego što dijete preuzme uređaj uspostavite jasne smjernice kroz razgovor. Evo nekoliko primjera pravila koja roditelji mogu primijeniti na korištenje mobilnog telefona svoje djece:

Utvrdite da morate znati lozinku telefonskog uređaja vašeg djeteta te da imate pravo oduzeti ga ako smatrate da ga ne koristi mudro.

Postavite ograničenja kako za opće vrijeme provedeno pred ekranom tako i za vrijeme korištenja telefona. Preporučuje se ovo pravilo za djecu koja već imaju poteškoće u odvajanju od zaslona.

Dogovorite se oko granica koliko novca je dostupno za pokrivanje podatkovnog plana te svih troškova igara ili aplikacija.

Nabavite kvalitetan zaštitni okvir i odredite koje će biti posljedice ako se telefon izgubi ili ošteti. Hoće li se zamijeniti? I ako da, tko će za to platiti?

Odredite vremenske periode tijekom kojih korištenje telefona nije dopušteno, primjerice kasno navečer ili tijekom obiteljskih aktivnosti.

Kada vaša djeca počnu koristiti društvene mreže, pratite njihovu aktivnost i učinite ih svjesnima da to činite.

Iako možete odabrati primjenjivati drugačija pravila, važno je da budu kristalno jasna od samoga početka, te da utvrdite posljedice ukoliko se pravila ne poštuju.

Potrebno je podučavati djecu da s vremenom razviju sposobnost donošenja ispravnih odluka, kako biste im na kraju — kad odu od kuće — mogli vjerovati da će sami donositi te odluke.