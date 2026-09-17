Kad uskoci stignu u srce Splita: Trg Gaje Bulata večeras je vratio vrijeme unatrag, bili smo tamo

Trg Gaje Bulata večeras je nakratko postao pozornica nekih drugih vremena. U sklopu manifestacije "Čarobni mirisi djetinjstva" pred splitskom publikom predstavljene su scenske slike iz predstave "Uskočka svijeća", a Dalmacija Danas bila je na mjestu događaja i snimila dio atmosfere. Manifestacija posvećena promociji i očuvanju hrvatske kulturne baštine i ove je godine stigla u samo srce Splita. Program je počeo u 20.30 sati, a prve večeri u goste su stigli Kliški uskoci.

Dašak kliške povijesti u centru Splita

Posjetitelji su mogli vidjeti nekoliko kratkih scenskih slika iz predstave "Uskočka svijeća", čija je premijera održana 2025. godine. Predstava je nastala u organizaciji Povijesne postrojbe Kliški uskoci i produkciji Kulturne udruge Marko Marulić. Autor teksta i redatelj je Miki Nopling, dok je producent i dramaturški savjetnik Luka Perković. Kroz izvedbu su dočarani običaji, odnosi i svakodnevica vremena kliških uskoka, a upravo Povijesna postrojba Kliški uskoci godinama kroz svoje odore, oružje, običaje i povijesne prikaze čuva uspomenu na bogatu prošlost Klisa i njegove branitelje.

U petak glazbeno putovanje Hrvatskom

"Čarobni mirisi djetinjstva" nastavljaju se i u petak, 18. rujna, ponovno od 20.30 sati. Drugog dana na rasporedu je "Glazbena promenada", tijekom koje će publika kroz skladbe krenuti na glazbeno putovanje kroz Međimurje, Posavinu, Istru i Dalmaciju.

A oni koji žele vidjeti "Uskočku svijeću" u njezinu punom izdanju morat će pričekati sljedeće ljeto. Cjelovita predstava najavljena je za ljeto 2027. godine, i to na posebno upečatljivoj lokaciji – podno Kliške tvrđave.