Kad su u pitanju njihova djeca, svi su izabrali isto: Livaja, Thompson, Balić, Bilić..

Slaven Bilić, Marko Livaja, Ivano Balić, Marko Perković Thompson, Hrvoje Sunara, Darko Miladin, Igor Roje, Mladen Badovinac iz TBF-a, kao i ugledni liječnici i brojna druga poznata lica imaju nešto zajedničko – svoju su djecu povjerili Taekwondo klubu Marjan.

U novom videu stali su pred kameru prije svega kao roditelji i ispričali zašto je upravo Marjan postao dio odrastanja njihove djece.

Njihove su obitelji samo dio tisuća roditelja koji su tijekom godina prepoznali naš rad, trud i sustav koji svakodnevno gradimo za djecu. Takvo povjerenje za nas je možda i veće priznanje od svih medalja koje smo osvojili.

Naš je cilj svakom djetetu pružiti najbolje moguće uvjete za trening, razvoj i zdravo odrastanje. Netko će jednoga dana postati olimpijac, a netko će iz Marjana ponijeti prijateljstva, radne navike, samopouzdanje i ljubav prema sportu.

Jer najveći rezultat jednog sportskog kluba nisu samo medalje. Najveći rezultat su generacije djece koje u njemu odrastaju.