Kad su joj rekli da kuću modernizira, rekla je ne: Danas je Villa Batelica jedna od najautentičnijih istarskih priča

U malom istarskom mjestu Sveti Bartul smještenom nedaleko od Labina nalazi se Villa Batelica, obiteljska kuća čija priča seže generacijama unatrag. Danas u njoj goste dočekuju Sabrina i Kristijan Gržan, a njihov način rada prepoznat je i kroz oznaku Vaš domaćin - Local Host.

Način kako se ovi domaćini ophode prema gostu, podiže kvalitetu usluge privatnog smještaja na jednu novu razinu, a u potpunosti odgovarajući predispozicijama oznake Local Host. Obitelj Gržan svojim gostima demonstrira lokalno gostoprimstvo i prije samog dolaska na adresu.

Prvi kontakt Sabrine Gržan s gostima događa se puno prije njihova dolaska u Sveti Bartul. Javlja im se porukom, pita dolaze li s djecom, trebaju li krevetić ili hranilicu, kako žele rasporediti krevete te postoji li nešto na što treba paziti pri pripremi plate dobrodošlice.

Kada stignu, čekaju ih domaćini u dvorištu te istarska plata, domaće vino, Pašareta, voće ili kolač te prava istinska dobrodošlica na koju nitko nije imun.

Kuća rudarske obitelji

Villa Batelica nije građena kao turistički objekt već je obnovljena iz razgovora kojeg prenosimo u izvornom obliku:

-Seda kad je tvoja, nimaš je ca više gledat takovu nego obnovit. Seda je ura dok smo još mlodi i dokle moremo da portimo s ten. Imamo dvo sina, pa će kuća imet ki će uživat i živet va nje. Imet će prontu kuću Morris i Paolo kad narosteju - rekla je Sabrina suprugu i tako je sve počelo.

Ali, kuća ima povijest i to onu vrijednu kazivanja.

Priča kuće počela je s Kristijanovim pradjedovima Antonom, kojeg su zvali Tonić, i Marijom Batelić. Sagradili su malu kuću s dvije prostorije, jedna u kojoj se kuhalo, jelo i spavalo te druga koja je služila kao ostava. Uz kuću su imali i štalu, krave, svinje, ovce i kokoši. Tonić, a poslije i njegov sin Ivan, radili su kao rudari, kao i velik broj muškaraca na tadašnjoj Labinštini. Ujutro bi se spuštali šumskim putem prema rudniku u Raši, a nakon smjene vraćali kući crni od ugljena. Dok su muškarci radili u rudniku, žene su vodile kućanstvo, brinule o djeci i životinjama te radile u poljoprivredi.

O obiteljskoj povijesti Sabrina je najviše slušala od svekrve Flavije, koja je rođena upravo u toj kući. Nakon smrti pradjeda Tonića, Ivan je 1967. godine proširio kuću za još dvije prostorije jer je obitelj postala prevelika za dotadašnji prostor.

Desetljećima poslije kuća je nasljedstvom pripala njegovu unuku Kristijanu koji je uz bezuvjetnu podršku supruge s njom učinio ono što je Villa Batelica danas.

Kako je Batelica dobila ime

Inspiracija, razlog i povod- sve je proizašlo iz obiteljske ostavštine pa i samo ime vile.

Batelić je vrlo često prezime na području Labinštine, a ženu tog prezimena ljudi su u lokalnom govoru zvali Batelica.

- Iz poštovanja prema svekrvi, njezinoj mami i noni predložila sam suprugu da kuću nazovemo Villa Batelica. Sve su one bile Batelice pa mi je bilo logično da i kuća bude Batelica - kaže Sabrina.

Čak i sobe u kući nose lokalna imena povezana s obiteljskom poviješću ili kako naši domaćini kažu “šopranome”- nadimka: Viconka, Bortuljonka, Aršionka i Jurojka, 4 sobe Ville Batelica. Viconka dolazi od starog naziva dijela sela Vicani, dok Aršionka vuče korijen iz imena Arsia, nekadašnjeg naziva Raše.

U obnovi je sudjelovala cijela obitelj

Sabrina i Kristijan u obnovu su krenuli u ožujku 2019. godine nakon glasnih neslaganja s arhitektima koji su nametali modernizam naspram poštivanja autentičnosti i autohtonosti građevine i lokacije. Gržani nisu pristali na kompromis te je Villa Batelica zadržala originalni oblik. Postojeće kamene zidove u prizemlju odlučili su sačuvati. Kristijan ih je sam otkrivao i čistio, radeći nakon posla do kasno u noć, u vrijeme kada u kući još nije bilo ni struje. Sabrina i djeca pomagali su mu čistiti kamen, a pri fugiranju je pomogao i susjed.

Kamen koji su vadili tijekom iskopa iza kuće nisu bacili. Sortirali su ga i iskoristili za suhozid oko imanja.

U zahtjevan posao obnove su bila uključena i njihova dva sina.

Stazu ispred manje kućice napravili su od starih tavelica sačuvanih s krova. Tada četrnaestogodišnji Morris slagao ih je na stazu, dok ih je njegov devetogodišnji brat Paolo krcao u karijolu i vozio njemu i ocu.

- Ispalo je savršeno u svojoj nesavršenosti - kaže nam Sabrina.

Dobar dio namještaja u kući također ima svoju priču.

U jednoj sobi nalazi se restaurirani ormar koji su pradjed Anton i prabaka Marija kupili kada su uselili u kuću.

Star je više od stotinu godina, a vjerujte mi, kao nov je. Bolji od novih - objašnjava Sabrina koja je u kuću unijela i dio vlastitog obiteljskog nasljeđa.

Blagovaonski stol, stolice i kredenca potječu iz njezine rodne kuće i uspomena su na pokojne roditelje. Restaurirana kredenca iz iste obiteljske ostavštine danas čini kuhinjski otok. Namještaj su obnavljali uz pomoć prijateljice Biljane Pantelić Adžage iz Rijeke, tapetara iz Pule i stolara iz Labina, a dio radova Sabrina i Kristijan kasnije su naučili raditi i sami.

Domaćin koji zna kada prići, a kada se povući

Po dolasku gostiju Sabrina i Kristijan zajedno s privremenim stanarima prođu kroz kuću, a onda vrlo brzo procijene žele li ljudi razgovor i priču o kući ili samo odmor nakon puta.

Ako ih zanima povijest, Sabrina im pokazuje stare fotografije i govori o obitelji i rudarskoj prošlosti Labinštine. Ako su umorni ili žele svoj mir, ne nameće se.

Važno mi je da znaju da nas mogu nazvati ako nešto trebaju, ali isto tako želim poštovati njihovu privatnost - objašnjava nam.

Što pokazati gostu koji želi upoznati Istru

Sabrina prije dolaska gostima šalje poveznicu na njihovu internetsku stranicu na kojoj su skupili informacije o Labinu, Raši, restoranima, vinarijama i aktivnostima u okolici.

Ako ih zanima povijest, preporučuje im rudarsku baštinu Labina i Raše, rudarski muzej i Kova Experience. Za more preporučuje Rabac, ali i Ravne i Prtlog onima koji žele mirnije plaže. Gostima koji žele obići veći dio Istre preporučuje Rovinj, Pulu, Motovun, Grožnjan, Plomin i Labin. Domaćini prate i programe turističkih zajednica pa gostima tijekom boravka zna poslati poruku ako se negdje u blizini održava lokalna fešta ili događanje.

Među događanjima koja posebno voli izdvaja Wine and Music Night u Labinu, Feštu od pidoći u Trgetu, Krafifest u Kršanu, Trku na prstenac u Barbanu i Žminjsku Bartulju.

Goste šalje i na lokalnu tržnicu, prema OPG-ovima, vinarima i maslinarima, a dio lokalnih proizvoda upoznaju već prvoga dana kroz platu dobrodošlice.

„Blizu svega, a daleko od svega“

Villa Batelica, kako smo već naveli, nalazi se u Svetom Bartulu, nekoliko kilometara od Labina, naša domaćinka Sabrina mjesto opisuje jednostavno: „blizu svega, a daleko od svega“.

Eksterijer vile krase stari hrastovi, bazen, terasa, vrt te biciklističke i pješačke staze u neposrednoj blizini. Većinu njihovih gostiju čine obitelji s djecom. Neki dane provode uz bazen, drugi dolaze s biciklima, a neki uživaju u jednostavnosti I toj istarskoj lakoći bivanja.

Goste na odlasku Sabrina i Kristijan osobno pozdravljaju, a s nekima ostanu u kontaktu i nakon odmora.

Upravo u tim malim stvarima vidi i smisao oznake Vaš domaćin - Local Host : gostu pokazati svoj kraj, biti mu dostupan kad zatreba i pustiti ga da ga doživi svojim tempom.

Više informacija o oznaci Local Host i domaćinima koji nude autentičan doživljaj Hrvatske dostupno je na službenoj stranici Hrvatske turističke zajednice .