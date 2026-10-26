Kad se umjetnost i znanost spoje na Mosoru: Zvjezdarnica ponovno okupila kreativce, nastala prava mala remek-djela!

U ugodnom ambijentu Zvjezdanog sela Mosor u nedjelju, 25. listopada 2026., održana je nova likovna kolonija, čime je uspješno nastavljena tradicija suradnje umjetnika i domaćina ove jedinstvene zvjezdarnice.

Nakon niza prethodnih uspješnih susreta, Zvjezdano selo Mosor je ponovno otvorilo svoja vrata i okupilo brojne zaljubljenike u umjetnost, prirodu i znanost.

Na koloniji su sudjelovali članovi Likovno-književne unije „Vlaho Bukovac“, pod vodstvom njene predsjednice Jagode Kecman, zajedno s gostima i prijateljima umjetnosti. Lijep sunčan dan i planinski zrak pružili su savršene uvjete za rad. Umjetnici su stvarali nadahnuti prirodom Mosora i posebnim ozračjem zvjezdarnice.

Kroz druženje, razmjenu ideja i stvaranje, sudionici su prenijeli svoje emocije i doživljaje na platno te su nastali vrijedni likovni radovi različitih motiva.

Velik doprinos iznimnoj organizaciji i srdačnoj atmosferi dali su domaćini iz Zvjezdanog sela Mosor – prof. dr. sc. Goran Sučić, predsjednik Zvjezdanog sela, i Tomislav Nikolić, tajnik – koji su sudionike dočekali u prijateljskom i otvorenom ozračju.

Još jedno druženje umjetnika i prijatelja Zvjezdanog sela Mosor potvrdilo je koliko su ovakvi susreti važni za povezivanje kulture, edukacije i zajednice, još jednom dokazavši da je zvjezdarnica na Mosoru puno više od mjesta promatranja – ona je pravo središte stvaralaštva, pozitivne energije i neraskidivog spoja znanosti i umjetnosti.