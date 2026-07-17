Kad se spoje ukulele, električno violončelo i dvije potpuno otkačene frizure, znate da dolazi “La Papa”

Mletačka česma na Kačićevom trgu u srcu Makarske ponovno će postati pozornica za večer ispunjenu glazbom i vrhunskom atmosferom. Pred publikom će nastupiti La Papa, osebujni glazbeni dvojac koji svojim originalnim pristupom i neiscrpnom energijom osvaja publiku gdje god se pojavi.

La Papu čine Nikola Dabac i Stanislav Kovačić, dvojica iskusnih glazbenika koji na nesvakidašnji način spajaju ukulele, električno violončelo, vokale i vlastite aranžmane u prepoznatljiv glazbeni doživljaj. Njihove izvedbe jednako su virtuozne koliko su duhovite, a svaki nastup donosi dozu spontanosti i iznenađenja.

Njihov repertoar obuhvaća klasiku, jazz standarde, disco, pop i rock hitove, koje izvode u autentičnim aranžmanima. Ono što La Papu izdvaja nije samo neobična kombinacija instrumenata, nego i način na koji publici prenose radost muziciranja i stvaraju opuštenu atmosferu u kojoj se svi osjećaju dobrodošlo. Duo je nastao s jednostavnom idejom podizanja raspoloženja i borbe protiv loše volje.

Publiku na Mletačkoj česmi očekuje večer ispunjena poznatim melodijama, neobičnim glazbenim spojem i izvedbama koje će izmamiti osmijeh. La Papa još jednom potvrđuje da dobra glazba ne poznaje žanrovske granice, a dobra zabava dolazi sasvim prirodno.