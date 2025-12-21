Kad se cijelo selo okupi: Spontano održan Advent u Kijevu

U srcu Dalmacije, u malom naselju Kijevo, prošlog vikenda održan je prvi spontani Advent, koji je oduševio sve posjetitelje. Iako je riječ o tradiciji koja se tek počela oblikovati, događaj je okupio mještane svih generacija i udruge iz cijelog naselja, koji su zajednički stvorili magičnu atmosferu za sve posjetitelje.

Zajedništvo u Kijevu

Kijevo, malo dalmatinsko mjesto smješteno u podnožju planine, poznato je po svojoj bogatoj povijesti i tradiciji. Iako nije poznato po velikim manifestacijama, mještani su se ove godine odlučili za nešto novo – spontani Advent. Cilj je bio okupiti sve udruge i stanovnike, te stvoriti jedinstveni doživljaj koji će odražavati duh zajedništva i ljubavi prema tradiciji.

„Ovaj Advent je naš odgovor na svakodnevni stres i brzinu života. Željeli smo stvoriti prostor gdje će se svi osjećati kao kod kuće, gdje će moći uživati u miru i ljepoti dalmatinskog kraja, ali i osjetiti duh blagdana“, rekla je Marija, članica lokalne udruge „Kijevo Srce“.

Pohvala Udruzi i Domaćim Životinjama

Posebnost ovog adventa bilo je sudjelovanje svih udruga iz Kijeva, svaka sa svojom šarenom ponudom. Udruga „Kijevski mladi“ organizirala je kreativne radionice za djecu, dok su članovi kulturno-umjetničke udruge prikazali tradicionalne plesove i pjesme, oduševivši sve prisutne.

Zanimljivo je bilo i sudjelovanje domaćih životinja, koje su dodale posebnu čar ovoj manifestaciji. Svuda su se mogli vidjeti štandovi s domaćim proizvodima – od mirisnih kolača i rakije do rukotvorina – ali i štale s domaćim životinjama poput koza, ovaca, i konja. Djeca su mogla hraniti životinje, a odrasli uživati u prizorima koji su podsjećali na ruralnu svakodnevicu, onu koja se čini sve dalja u urbaniziranim područjima.

„Ovo je pravo blago! Djeca nisu imala priliku vidjeti životinje izbliza u gradskoj okolini, a ovdje u Kijevu smo ponosni na našu tradiciju i život u skladu s prirodom“, komentirao je Ante, mještanin i član Udruge za očuvanje tradicije.

Blagdanska Atmosfera i Posjetitelji

Mještani su se pobrinuli da atmosfera bude uistinu blagdanska. Na svakom kutku naselja mogli su se osjetiti mirisi kuhanih kestena, kuhanog vina i domaćih delicija. Cjelokupni prostor bio je ukrašen svjetlucavim svjećicama i svježim borovim granama, a najmlađi su mogli uživati u vožnji sa konjskom zapregom koja je prolazila kroz selo. Za razliku od komercijalnih adventskih sajmova, ovdje je vladala iskrena, obiteljska atmosfera koja je svim posjetiteljima dala osjećaj da su došli kod rodbine.

„Imali smo priliku upoznati Kijevo u drugačijem svjetlu, od onog što smo navikli vidjeti na drugim, većim manifestacijama. Ovdje je svaki detalj bio brižno osmišljen i svi su se stvarno trudili da Advent bude poseban“, istaknuo je jedan od posjetitelja iz okolnih gradova.

Prvi, ali ne i Posljednji

Organizatori ovog spontano nastalog adventa već sada najavljuju da će i sljedeće godine, uz još veće sudjelovanje udruga i mještana, prirediti sličan događaj. „U našoj Kijevskoj adventskoj tradiciji uvijek ima mjesta za sve – i za mlade i za starije, za sve koji žele uživati u magiji Božića, tradiciji i zajedništvu“, poručili su iz organizacijskog tima.

Na kraju, Kijevo je i ovaj put pokazalo da nije nužno biti veliki grad da biste stvorili događaj s dušom. U ovom malom dalmatinskom naselju, Advent je postao simbol zajedništva, ljubavi prema tradiciji i povezanosti s prirodom – upravo onakav kakav treba biti pravi blagdanski duh.