"Kad mozak šalje SOS": Besplatna tribina, savjetovanje i nutricionističko testiranje za sve građane Dugopolja i šire

Uglešić Health & Care centar, u suradnji s Općinom Dugopolje kao važnim partnerom u brizi za zdravlje lokalne zajednice, poziva građane na besplatnu javnu tribinu s neurologom Krešimirom Čaljkušićem i nutricionistkinjom Ivanom Gugić Ordulj, 29. listopada u 17 sati.

Ovaj susret rezultat je zajedničke želje Uglešić Health & Care centra i Općine Dugopolje da građanima približe stručna znanja i savjetovanje. Partnerstvo s Općinom Dugopolje posebno je važno u povezivanju Centra s lokalnom zajednicom i stvaranju sadržaja koji odgovaraju potrebama njezinih stanovnika, uz otvorena vrata svim zainteresiranima izvan Dugopolja.

Znamo li prepoznati prve znakove moždanog udara? Kako reagirati kada se pojave i što slijedi nakon bolničkog liječenja? To su pitanja koja se tiču oboljelih, njihovih obitelji i svih koji žele znati kako pomoći u presudnom trenutku.

Upravo tim temama posvećena je tribina „Kad mozak šalje SOS – prepoznajmo znakove, reagirajmo na vrijeme“, koja će se održati u ponedjeljak, 26. listopada 2026. godine, u 17 sati, u kongresnoj dvorani Uglešić Health & Care centra u Dugopolju, ususret Svjetskom danu moždanog udara.

Predavanje, savjetovanje i mjerenje sastava tijela besplatni su za sve građane Dugopolja, Splita i šire okolice, kao i za sve ostale zainteresirane, neovisno o mjestu stanovanja.

Svoje znanje i iskustvo s građanima će podijeliti naslovni doc. dr. sc. Krešimir Čaljkušić, dr. med., specijalist neurologije i uži specijalist intenzivne medicine, te Ivana Gugić Ordulj, mag. ing. biotechn., nutricionistkinja. Oboje su dio stručnog tima Uglešić poliklinike, u kojoj su dostupni neurološki pregledi kod Krešimira Čaljkušića i nutricionističko savjetovanje kod Ivane Gugić Ordulj. Ovom tribinom stručnu podršku dodatno približavaju zajednici kroz otvoren i besplatan susret s građanima.

Program će otvoriti Krešimir Čaljkušić u 17h predavanjem o moždanom udaru, njegovim prvim simptomima i važnosti pravodobne reakcije. Objasnit će kako postupiti kada posumnjamo na moždani udar, a potom govoriti o razdoblju oporavka, rehabilitaciji i povratku svakodnevnim aktivnostima. Posebna pozornost bit će posvećena pitanjima obitelji koje se nakon bolesti bližnjega često suočavaju s brojnim nepoznanicama.

Nakon predavanja slijedit će razgovor s publikom i prilika za pitanja.

U 17:45h Ivana Gugić Ordulj potom će održati kratku prezentaciju o važnosti prehrane za zdravlje mozga, uz praktične savjete o prehrambenim navikama koje možemo uključiti u svakodnevni život.

Nakon edukativnog dijela zainteresiranim će posjetiteljima biti dostupno besplatno mjerenje tjelesnog sastava, odnosno udjela masti, mišića i vode u tijelu te stručno nutricionističko savjetovanje za uravnoteženu, kvalitetnu i zdravu prehranu.

Cilj ovog susreta je građanima ponuditi razumljive odgovore, korisne smjernice i priliku za neposredan razgovor sa stručnjacima – kako bi se osjećali sigurnije u prepoznavanju simptoma, pružanju podrške bližnjima i brizi o vlastitom zdravlju.

Ulaz i cjelokupan program su besplatni. Dobrodošli su svi zainteresirani!

MI BRINEMO. 🤲🏼