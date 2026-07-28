Kad mladi zapjevaju Olivera, srce je puno: Pogledajte prizore iz raspjevanog Žardina

Vela Luka ovih je dana ponovno u znaku neprežaljenog Olivera Dragojevića. U tijeku je manifestacija "Trag u beskraju", koja u mjesto njegova odrastanja i trajne inspiracije privlači brojne ljubitelje njegova bogatog glazbenog opusa.

Nakon koncerta na trajektu i sinoćnjeg predstavljanja knjige Ante Gele, danas je u Žardinu, u središtu Vele Luke, održan koncert "Mladi pjevaju Olivera".

Oliverovi hitovi u izvedbi mladih glasova

Pred brojnom publikom nastupili su Dječji zbor "Luški štići", Duška Brčić-Sušak, Frane Šeparović, Gabrijela Brkić, Ivan Dominik Sardelić, Jadran Mihelčić, Jakov Peruško Rihtar, Karlo Klarić, Katarina Skokandić, Laura Sučec, Luka Ćevid, Petar Šegedin, Vanessa Kralj te zbor Osnovne glazbene škole "Oliver Dragojević".

Mladi izvođači publici su predstavili neke od najvećih Oliverovih hitova, još jednom pokazujući da njegove pjesme nastavljaju živjeti i među novim generacijama.

Ni vrućina nije zaustavila Oliverove obožavatelje

Izvođače je pratio orkestar HRT-a, kojim je ravnao Alan Bjelinski, dok ih je na gitari pratio Ante Gelo.

Ni visoke jutarnje temperature u Veloj Luci nisu omele brojne posjetitelje da dođu u luški Žardin, zapjevaju uz mlade glazbenike i uživaju u još jednom emotivnom događaju posvećenom velikom Oliveru Dragojeviću.