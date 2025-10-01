Kad jedra zaplešu na hvarskom vjetru: Slavi se 15. Fešta Forske pulene

Od 3. do 5. listopada 2025. godine, grad Hvar ponovno postaje središte pomorske tradicije i baštine Dalmacije. U sklopu 15. susreta tradicijskih brodova Dalmacije, održat će se Fešta Forske pulene, trodnevni događaj posvećen očuvanju i slavljenju bogate brodograđevne i pomorske baštine otoka i priobalja.
Manifestacija okuplja zaljubljenike u more, tradicijska plovila, jedrenje i priče koje se prenose generacijama – a sve to uz bogat program radionica, regata, predavanja i glazbenih večeri.
Program počinje u petak, 3. listopada:
- 10:00 – Službeno otvaranje 15. FFP-a i izložba Dragutina Štambuka "FORSKI SALIŽ" (gradska Lođa)
- 11:00 – Regata brodova izrađenih na radionicama OŠ Hvar
- 17:30 – Predavanje Duje Dorotke: "Svitla prošlosti – razvoj ribarskih ferala kroz povijest"
- 20:00 – Bal jedara "Dobar vitar" u hvarskom portu
Subota, 4. listopada donosi:
- 10:00 – Start regate oko Galešnika
- 13:00 – Ručak na Galešniku (polazak iz hvarskog porta)
- 17:30 – Predavanje Ive Štambuka: "Hvarski arsenal"
- 20:00 – Nastavak Bala jedara "Dobar vitar", uz večeru
Nedjelja, 5. listopada:
- 08:00 – Sveta misa u samostanu časnih sestara benediktinki
- 11:00 – Završni nastup Gradske limene glazbe Hvar i ispraćaj sudionika ispred gradske Lođe
Manifestacija je i ove godine organizirana uz podršku Grada Hvara, Turističke zajednice Grada Hvara, Metropole mora – Hvar, i brojnih partnera.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, program je podložan promjenama.
Vidimo se u Hvaru – gdje more priča priče, a jedra šaptom pjevaju prošlost!