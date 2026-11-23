Program humanitarnog koncerta predstavljen je u ponedjeljak, 23. studenoga, na konferenciji za medije održanoj u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Na konferenciji su sudjelovali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, omiški gradonačelnik Zvonko Močić, glazbeni producent Tomislav Mrduljaš, pjevač Alen Nižetić te Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara iz Dalmatina.

Boban: Advent je vrijeme kada se trebamo osvrnuti oko sebe i pomoći potrebitima

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je kako nije slučajno da se koncert organizira upravo na početku adventskog razdoblja.

„Advent je vrijeme kada se trebamo osvrnuti oko sebe, pogledati kome smo potrebni i kome možemo pomoći te na taj način u miru dočekati božićne i novogodišnje blagdane”, poručio je Boban.

Naglasio je kako će prikupljena sredstva biti namijenjena obiteljima koje su u požaru izgubile svoje najmilije, ali i onima koje su ostale bez imovine.

Posebno je zahvalio Tomislavu Mrduljašu, koji je inicirao i organizirao koncert, kao i svim glazbenicima koji su se odazvali pozivu.

„Svi izvođači nastupaju potpuno besplatno i daju svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji. Posebno zahvaljujem HNK-u i Gradu Splitu na besplatno ustupljenom prostoru te Hrvatskoj radioteleviziji koja će koncert izravno prenositi”, kazao je župan.

Boban je pozvao sve građane da se uključe u humanitarnu akciju i pomognu stradalima.

Močić: Oporavak je bolan i spor, ali idemo dalje

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji koncerta, istaknuvši koliko ovakva podrška znači njegovu gradu.

„Mogu samo reći jedno ogromno hvala Tomislavu Mrduljašu, HRT-u, Županiji, Gradu Splitu, HNK-u, a pogotovo izvođačima koji su pokazali ogromno srce. Kad je najgore, naši ljudi su najjači i najbrižniji. Kad treba, svi su tu”, rekao je Močić.

Naglasio je kako se Omiš još uvijek oporavlja od posljedica tragedije.

„Ovo je veliki poklon koji nam treba. Oporavljamo se, idemo dalje. Oporavak je bolan i spor, ali ide. Ova injekcija dobre volje sigurno će pridonijeti da se svi bolje osjećamo, ali i da se brže i bolje oporavimo”, poručio je omiški gradonačelnik.

Mrduljaš: Glazba je uvijek tu kada treba pomoći

Glazbeni producent Tomislav Mrduljaš otkrio je kako se ideja o organizaciji humanitarnog koncerta pojavila nedugo nakon tragedije.

„Otkad se dogodila nesreća, stalno sam imao upite kolega. Glazba je uvijek tu kada treba pomoći, cijela Hrvatska je tu kada je potrebno. Ovim koncertom želimo dodatno senzibilizirati javnost. Glazba ima što reći”, istaknuo je Mrduljaš.

Koncert „Srcem za Domovinu” održat će se u utorak, 1. prosinca, s početkom u 19.45 sati u HNK Split.

Tijekom televizijskog prijenosa na ekranu će biti prikazan humanitarni telefonski broj, a svaki poziv predstavljat će donaciju od 0,86 eura. Bit će dostupan i QR kod za građane koji žele donirati veći iznos.

Otvoreni su i posebni računi na koje će se prikupljati sredstva, a sav prihod od ulaznica bit će usmjeren za pomoć stradalima na omiškom području.

Na pozornici brojna poznata glazbena imena

Na humanitarnom koncertu nastupit će brojni poznati izvođači: Alen Nižetić, Dalmatino, Dejan, Zoki i Jadran, Doris Dragović, Dražen Žanko, Gazde, Giuliano, Hrvatske ruže, Klapa Omiš, Magazin, Miroslav Škoro, Mladen Bodalec, Mladen Grdović, Pere Eranović, Pero Galić, Tomislav Bralić i Zorica Kondža.

Svi izvođači nastupaju bez honorara.

Mrduljaš je istaknuo kako očekuje velik interes publike, zbog čega bi kapacitet HNK Split, koji ima oko 650 mjesta, mogao biti premalen za sve zainteresirane.

Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket, a donacija za ulaznicu iznosi oko 30 eura. Organizator je naglasio kako se i prodajni sustav odrekao svoje provizije kako bi što više sredstava bilo usmjereno potrebitima.

„Teško je prognozirati koliko ćemo prikupiti. Volio bih da iznos bude što veći. Ako jedan poziv donosi 0,86 eura, zamislite koliko možemo prikupiti ako nazove milijun Hrvata”, rekao je Mrduljaš.

Organizatori vjeruju da će koncert okupiti velik broj gledatelja pred televizijskim ekranima te da će zajedništvo glazbenika i građana pomoći obiteljima koje se još uvijek suočavaju s teškim posljedicama požara.