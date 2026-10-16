Kad je Hrvatska trebala hrabre, 340 škverana odazvalo se pozivu: Split se poklonio junacima legendarnog Škverskog bataljuna

U splitskom škveru danas je svečano obilježena 36. obljetnica osnutka 2. policijskog „Škverskog bataljuna“, osnovanog 16. listopada 1990. godine.

Matea Blažević i Iva Knežević u ime Ministarstva hrvatskih branitelja, Damir Gabrić ispred Splitsko-dalmatinske županije, zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić, gradski pročelnik Kruno Jelinović, Siniša Mihanović u ime Policijske uprave splitsko-dalmatinske, član Uprave Brodosplita Tomislav Čorak te predstavnici Udruge, uz nazočnost pripadnika Škverskog bataljuna i ostalih članova Udruge veterana Domovinskog rata Brodosplit, njihovih obitelji, podupiratelja i prijatelja, položili su vijence i zapalili svijeće u Parku hrvatskih mučenika u splitskom škveru.

Splitski je škver iznjedrio čak 3500 branitelja koji su se borili u gotovo svim postrojbama Hrvatske vojske.

„Dragovoljci Domovinskog rata trebali su biti ogledalo i korektiv našeg društva“

– Posebno pozdravljam dragovoljce Domovinskog rata koji su danas trebali biti ogledalo i korektiv našeg društva, ali ostali su negdje u zapećku zahvaljujući politici koja ih je još 1992. godine s dvije opće demobilizacije rastočila i dozvolila da danas branitelji bez pedigrea provode politiku samodopadnosti – kazao je Goran Kosor, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata Brodosplit.

Pritom se prisjetio i današnje godišnjice pogibije heroja Vukovara Blage Zadre te sutrašnje godišnjice pogibije suborca Ante Bužančića.

Kosor je posebno naglasio kako je 16. listopada 1990. godine, od oko 8000 muškaraca zaposlenih u škveru, njih samo 340 odlučno i hrabro potpisalo pristupnicu, iskazavši odanost pozivu dr. Franje Tuđmana na obranu i stvaranje hrvatske države.

Zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić pozdravio je nazočne te naglasio važnost obilježavanja ove obljetnice. Istaknuo je kako doprinos dragovoljaca nije zanemariv jer pokazuje njihovu lojalnost i odanost u ključnom trenutku stvaranja hrvatske države, čija bi opstojnost bez njihove uloge bila upitna.

– O Škverskom bataljunu pričao sam novim vojnicima koji su od 1993. do 1995. godine dolazili u redove 6. domobranske pukovnije, kao primjeru hrabrosti, odanosti i čestitosti, kako bih im ulio odlučnost i hrabrost za akcije koje su nadolazile – rekao je Damir Gabrić, pozdravivši sve nazočne na ovom obiteljskom druženju.

Od Škverskog bataljuna do legendarnih hrvatskih postrojbi

Bataljun je formacijski brojio 340 pripadnika, a njegov prvi zapovjednik bio je danas pokojni Stipe Bilokapić, pukovnik Hrvatske vojske. Njegov zamjenik bio je pukovnik Josip Tešija, dok su zapovjednici satnija bili bojnik Frane Juras, satnik Nenad Tomić i zastavnik Miljenko Ursić.

Milan Kuzmanić, ispred MUP-a, bio je zadužen za ustroj, popunu i nabavu naoružanja.

Škverski bataljun imao je zadaću osiguranja vojarni „Lora“ i „Visoka“, kontrole prometnica u gradu, uz istodobne aktivnosti oko organiziranja proizvodnje naoružanja i opreme za potrebe obrane Hrvatske.

Svoj doprinos pripadnici bataljuna dali su i 6. svibnja 1991. godine, kada su s ostalim radnicima škvera, drugih splitskih tvrtki i brojnim građanima pred Banovinom stali u obranu slobode.

Posebno su ponosni što su bili temelj osnivanja 114. brigade ZNG-a, prve pričuvne brigade u Republici Hrvatskoj, kao i 158. brigade HV-a te 6. domobranske pukovnije.

Pripadnici ovog bataljuna bili su snažan oslonac i drugim postrojbama Hrvatske vojske, od 4. gardijske brigade do Hrvatske ratne mornarice, čije su redove popunjavali tijekom Domovinskog rata.

Izložba ratnih fotografija i 29 godina djelovanja Udruge

Danas je ujedno obilježen i Dan Udruge veterana Domovinskog rata Brodosplit, koja slavi 29. obljetnicu osnutka.

Tim povodom postavljena je izložba ratnih fotografija, čiju je realizaciju omogućilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, koje je pružilo potporu i današnjem obilježavanju obljetnice