Kad empatija postane dio školskog kurikuluma: CRVENI NOSOVI s učenicima OŠ Meje uče kako biti tu za druge

OŠ Meje jedna je od škola koje su projekt CRVENIH NOSOVA „Djeca u školama za djecu u bolnicama“ uključile u svoj školski kurikulum. Nakon što su učenici svojim crtežima pružili podršku vršnjacima na bolničkom liječenju, projekt sada dobiva novu dimenziju kroz radionicu humora, empatije i filantropije.

Što se događa kada empatija prestane biti samo tema jednog školskog sata i postane vrijednost kojoj se djeca mogu vraćati tijekom svojeg obrazovanja? Upravo je to jedan od ciljeva projekta CRVENIH NOSOVA „Djeca u školama za djecu u bolnicama“, koji već četvrtu godinu povezuje djecu u školskim klupama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju.

Tijekom prošle školske godine učitelji su s učenicima razgovarali o emocijama općenito, ali i o osjećajima s kojima se mogu suočavati djeca tijekom boravka i liječenja u bolnici. Nakon toga učenici su crtali klaunove i svojim radovima slali poruke podrške vršnjacima na liječenju. Crteže su dostavili CRVENIM NOSOVIMA, koji su ih odnijeli u bolnice diljem Hrvatske. Danas su ti radovi izloženi na odjelima 15 bolnica i podsjećaju djecu koja ondje borave da netko misli na njih.

No za dio škola priča tu nije završila.

Posebno veseli što su škole prepoznale ne samo humanitarnu nego i obrazovnu vrijednost projekta te ga odlučile uključiti u svoje školske kurikulume. Time empatija, solidarnost, briga za druge i filantropija ne ostaju vezane uz jednu aktivnost ili jedan crtež, nego dobivaju prostor da ih djeca dalje istražuju, doživljavaju i primjenjuju.

Jedna od tih škola je Osnovna škola Meje u Splitu, u kojoj su CRVENI NOSOVI 15. rujna održali radionicu humora, empatije i filantropije. Kroz iskustvene aktivnosti prilagođene njihovoj dobi učenici su istraživali kako prepoznati osjećaje i potrebe drugih, kako pružiti podršku te kako svojim postupcima mogu pozitivno utjecati na nekoga drugoga.

„Uvrštavanje vašeg projekta u kurikulum našim je učenicima ispalo kao najbolji ‘šalabahter’ za život koji smo im mogli dati. Kroz igru učenici su naučili ‘stati u tuđe cipele’ i shvatili što znači filantropija, ne učenjem definicije napamet, nego kroz proživljeno iskustvo. Sve ove aktivnosti za nas nisu samo usputni projekti, već vrijednosti koje se trudimo svakodnevno njegovati u našoj školi. Ponosni smo što možemo reći da odgajamo jednu stvarno suosjećajnu i humanu generaciju.“

Ana Ostojić i Ivana Antunović, učiteljice OŠ Meje, Split

Uključivanje projekta u školski kurikulum važno je upravo zato što razvoj empatije traži kontinuitet. Djeca mogu razgovarati o tome što znači razumjeti drugoga, ali takve vrijednosti dobivaju puno značenje kada ih mogu iskusiti i pretvoriti u konkretno djelovanje. U ovom projektu to je započelo jednostavnim pitanjem: Kako se danas osjeća dijete koje je u bolnici i što ja mogu učiniti da mu barem malo uljepšam dan? Odgovor su bili crteži i poruke podrške, a radionice sada djeci pružaju novi prostor za istraživanje empatije, humora i filantropije.

„Posebno nam je važno kada škola odluči napraviti taj korak više i projekt uključi u svoj kurikulum. Time empatija ne ostaje tema jednog školskog sata ili jedne radionice, nego postaje vrijednost kojoj se djeca mogu vraćati dok odrastaju. Djeca nas kroz ovaj projekt iznova podsjećaju da empatiju ne treba samo objašnjavati već im treba dati priliku da je osjete i pokažu. Kada jedno dijete zastane, pomisli na drugo dijete i napravi nešto samo kako bi mu uljepšalo dan, događa se upravo ono čemu ih želimo učiti: da vide jedni druge. I da znaju poručiti: Vidim te. Mislim na tebe. Nisi sam. Zahvalni smo svima koji svojom podrškom omogućuju provedbu projekta „Djeca u školama za djecu u bolnicama“. Škole koje žele biti dio projekta mogu nam se pridružiti, a tvrtke njegovu provedbu mogu podržati donacijom “, istaknula je Maja Rusan, voditeljica Odjela za prikupljanje sredstava i komunikacije CRVENIH NOSOVA.

Projekt je ove godine dosegnuo rekordan broj sudionika: uključilo se 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1.912 učenika iz cijele Hrvatske. U Splitsko-dalmatinskoj županiji sudjelovalo je 219 učenika iz 9 osnovnih škola, a njihovi radovi stigli su i do djece koja se liječe u KBC-u Split.

Radionica u OŠ Meje dio je ciklusa radionica CRVENIH NOSOVA u školama koje su projekt uključile u svoje kurikulume. Cilj je djeci pružiti iskustvo kroz koje empatija, solidarnost i filantropija prestaju biti samo pojmovi o kojima razgovaraju i postaju nešto što mogu prepoznati i pokazati u vlastitom svakodnevnom životu.

Jer humanije društvo ne počinje velikim gestama. Počinje djetetom koje nauči zastati, vidjeti drugoga i pokazati mu da nije sam.

Više o projektu „Djeca u školama za djecu u bolnicama“ i načinu uključivanja škola pročitajte OVDJE.