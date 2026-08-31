Kad čujete koliku je novčanu kaznu dobio vozač iz Omiša, past će vam 'mrak na oči'

Policajci su u petak, 28. kolovoza, oko 1 sat u Omišu zaustavili 48-godišnjeg vozača i ubrzo utvrdili da je tijekom vožnje prekršio niz prometnih propisa.

Za upravljačem je bio unatoč zabrani upravljanja vozilima B kategorije, a odbio je i testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu, kao i liječnički pregled radi analize.

Dodatno je utvrđeno da mu je vozačka dozvola istekla još u rujnu 2024. godine. Automobil kojim je upravljao nije imao valjanu prometnu dozvolu, a vozač tijekom vožnje nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Policiji je pritom bio poznat od ranije jer je već više puta sankcioniran zbog istih ili sličnih prekršaja, među kojima su vožnja bez valjane vozačke i prometne dozvole te vožnja pod utjecajem alkohola.

Zbog svega je uhićen i doveden pred sud u žurnom postupku.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao 15 dana zatvora i novčanu kaznu od ukupno 3.170 eura. Zbog ranije kažnjavanosti i procjene da bi mogao ponovno počiniti prekršaje, određeno mu je i zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.