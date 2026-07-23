Kad buka postane problem: Dugotrajna vožnja motocikla i zašto je zaštita sluha važnija nego što mislite

Vožnja motocikla za mnoge nije samo hobi nego način života. Dugi putovi, višesatne vožnje i tisuće prijeđenih kilometara donose nezaboravne trenutke, ali i svakodnevnu izloženost buci. Nakon godina gotovo svakodnevne vožnje, često i osam sati dnevno, pri prosječnim brzinama većim od 120 km/h, počeli su se pojavljivati prvi znakovi problema sa sluhom. Iako većina vozača smatra kako najveću buku proizvodi motor, stvarnost je drugačija. Najveći neprijatelj sluha zapravo je vjetar koji pri većim brzinama stvara iznimno visoku razinu buke unutar kacige. Takva izloženost iz dana u dan ostavlja posljedice koje se ne primijete odmah, nego nastaju polako i gotovo neprimjetno.

Prvi simptomi koje ne treba ignorirati

Nakon dugih vožnji počeli su se javljati:

osjećaj "zatupljenih" ušiju

privremeno oslabljen sluh

slabija percepcija pojedinih zvukova

osjećaj umora nakon višesatne vožnje

S vremenom se problem promijenio. Više nije bio riječ samo o slabijem sluhu, nego i o izrazitoj osjetljivosti na svakodnevne zvukove. Plač djeteta, glasna glazba ili razgovor u bučnom prostoru postali su neugodni i teško podnošljivi. Takvi simptomi mogu upućivati na stanje poznato kao hiperakuzija (Hyperacusis) – poremećaj kod kojeg normalni zvukovi postaju pretjerano glasni i neugodni.

Buka motocikla – podcijenjeni neprijatelj sluha

Brojna istraživanja pokazuju da razina buke tijekom vožnje motocikla pri većim brzinama može doseći vrijednosti koje dugotrajno oštećuju slušne stanice. Najopasnije je upravo to što se oštećenje razvija postupno.

Najčešće slijedi ovaj redoslijed:

privremeni pad sluha nakon vožnje

osjećaj pritiska ili punoće u ušima

preosjetljivost na svakodnevne zvukove

pojava tinitusa (zujanja u ušima)

trajni gubitak sluha

Kada se simptomi jednom razviju, povratak na staro često više nije moguć.

Stručna pomoć u VERDI d.o.o.

Zbog navedenih simptoma odlučeno je potražiti stručnu pomoć u VERDI d.o.o., centru specijaliziranom za zaštitu sluha i audiologiju. Nakon stručnog pregleda sluha izrađeni su precizni otisci ušiju kako bi se izradili individualni zaštitni umetci posebno prilagođeni vožnji motocikla.

Za razliku od običnih pjenastih čepića koje je moguće kupiti u trgovinama, profesionalni zaštitni umetci:

izrađuju se prema anatomiji svakog pojedinog uha

savršeno prianjaju i mogu se nositi satima bez nelagode

koriste posebne akustične filtre

smanjuju štetnu buku vjetra i motora

omogućuju normalnu komunikaciju i čujnost važnih zvukova u prometu

smanjuju umor tijekom dugih vožnji

Takva zaštita omogućuje vozaču da i dalje jasno čuje promet oko sebe, ali bez štetnog utjecaja buke.

VERDI izrađuje individualne zaštite za različite potrebe

Osim zaštite za motocikliste, VERDI d.o.o. izrađuje širok spektar individualnih slušnih umetaka prema otisku uha.

U ponudi su:

zaštita sluha za motocikliste

zaštitni čepići za rad u bučnim industrijama

zaštita za glazbenike i DJ-eve

zaštita za lovce i sportske strijelce

čepići za miran san

individualni čepići za plivanje koji sprječavaju ulazak vode u uho te su posebno korisni osobama koje često imaju upale uha ili žele bezbrižno uživati u plivanju.

Svaki proizvod izrađuje se individualno, prema preciznom otisku uha korisnika, čime se postiže maksimalna udobnost i učinkovitost.

Zašto je zaštita sluha toliko važna?

Sluh je jedno od rijetkih osjetila koje se, nakon ozbiljnijeg oštećenja, vrlo teško može vratiti.

Pravodobna zaštita može:

spriječiti trajno oštećenje sluha

smanjiti rizik razvoja tinitusa

spriječiti razvoj hiperakuzije

smanjiti umor tijekom vožnje

povećati sigurnost i koncentraciju na cesti

Za motocikliste koji godišnje prelaze desetke tisuća kilometara zaštita sluha nije luksuz, nego važan dio zaštitne opreme, jednako važan kao kvalitetna kaciga. Motociklizam donosi osjećaj slobode koji malo što može zamijeniti. Međutim, upravo zbog dugotrajne izloženosti buci važno je misliti i na ono što se ne vidi – zdravlje sluha.

Osobno iskustvo pokazuje da problemi ne nastaju preko noći, već se razvijaju polako i gotovo neprimjetno. Kada se prvi simptomi pojave, vrijeme je za reakciju. Pravovremena zaštita može spriječiti trajna oštećenja i omogućiti da se u vožnji uživa još dugi niz godina.

VERDI d.o.o. – Više od 20 godina brige o sluhu i vidu

Već više od dva desetljeća VERDI d.o.o. pomaže građanima očuvati zdravlje sluha i vida te je prepoznat kao jedan od vodećih centara za audiologiju i optiku u Dalmaciji. Osim vrhunskih slušnih aparata i stručnog testiranja sluha, VERDI izrađuje individualne zaštitne umetke za buku i plivanje prema preciznom otisku uha svakog korisnika.