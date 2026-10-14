KAD BRIGA POSTANE LJUBAV, A DOM DRUGA OBITELJ Vrijedne ruke na Hvaru pokazale koliko zajedništvo može uljepšati život!

U Starom Gradu na otoku Hvaru danas je vladalo posebno veselo ozračje. Povodom obilježavanja Dana kruha, korisnici Doma za starije osobe Split – Podružnice Stari Grad i ove su se godine uključili u tradicionalnu prodaju pekarskih proizvoda koju organizira Osnovna škola Petra Hektorovića.

Vrijedne ruke pripremile domaće delicije

Pripreme za obilježavanje Dana kruha u starogradskom Domu za starije protekle su u znaku kreativnosti, druženja i zajedničkog rada. Korisnici Doma s velikim su se zadovoljstvom prihvatili pripreme raznovrsnih peciva, a u tome su im pomagale socijalna radnica Bibijana Šoša i slastičarka Valentina Domančić.

Uz razgovor, smijeh i mirise svježe pripremljenih pekarskih proizvoda, korisnici su imali priliku pokazati svoje kulinarske vještine, ali i prisjetiti se tradicionalnih recepata i običaja koji se prenose s generacije na generaciju.

Za mnoge starije osobe upravo su ovakve aktivnosti posebno vrijedne jer im pružaju priliku za aktivno sudjelovanje u životu zajednice, osjećaj korisnosti i zadovoljstvo stvaranja nečega vlastitim rukama.

Sunčano jutro, ukusna peciva i druženje svih generacija

Nakon zajedničkih priprema, korisnici Doma jutros su svoje pekarske proizvode ponudili građanima Starog Grada, pridruživši se tradicionalnoj prodaji koju povodom Dana kruha organizira Osnovna škola Petra Hektorovića.

Sunčano listopadsko jutro bilo je idealna kulisa za susret starijih i mlađih generacija, a druženje je proteklo u vedrom i prijateljskom ozračju.

Uz ukusne zalogaje, razgovor i osmijehe, još se jednom pokazalo kako ovakva događanja imaju puno šire značenje od same pripreme i prodaje hrane. Ona povezuju ljude različitih životnih dobi, potiču međusobno razumijevanje i podsjećaju na važnost pomaganja drugima.

Posebnu vrijednost cijeloj priči daje činjenica da su korisnici Doma aktivno sudjelovali u svim pripremama, dajući vlastiti doprinos događanju koje okuplja lokalnu zajednicu.

Dani kruha kao podsjetnik na zahvalnost i zajedništvo

Dani kruha tradicionalno se obilježavaju tijekom listopada, a posvećeni su zahvalnosti za kruh, plodove zemlje i trud svih onih koji sudjeluju u proizvodnji hrane.

Osim očuvanja običaja i tradicije, obilježavanje ovih dana prilika je za promicanje solidarnosti, međusobnog pomaganja i poštovanja prema radu.

Upravo su te vrijednosti došle do izražaja u Starom Gradu, gdje su se korisnici Doma za starije osobe Split i ove godine s veseljem uključili u zajedničku aktivnost s lokalnom osnovnom školom.

Male geste koje imaju veliko značenje

Sudjelovanje korisnika starogradskog Doma u obilježavanju Dana kruha lijep je primjer važnosti uključivanja starijih osoba u društveni život sredine u kojoj žive.

Takve aktivnosti pridonose očuvanju njihovih sposobnosti, potiču kreativnost i druženje te stvaraju prilike za susrete i povezivanje s mlađim generacijama.

Istodobno, mlađima pružaju mogućnost da kroz zajedničke aktivnosti upoznaju iskustvo, znanje i vještine starijih sugrađana.

Zahvaljujući trudu korisnika Doma, socijalne radnice Bibijane Šoše i slastičarke Valentine Domančić, ovogodišnje obilježavanje Dana kruha u Starom Gradu dobilo je dodatnu toplinu i posebnu međugeneracijsku dimenziju.