Južnokorejski predsjednik zaprijetio Ukrajini: "Ispričajte se ili slijede daljnji koraci"

Južnokorjeski predsjednik Lee Jae Myung zaprijetio je "daljnjim koracima" protiv Ukrajine ako Kijev ne prizna postojanje dogovora o tajnosti i javno se ne ispriča zbog otkrivanja transfera dvojice sjevernokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju.

Riječ je o dvojici sjevernokorejskih vojnika koje su ukrajinske snage zarobile u siječnju 2025. u ruskoj Kurskoj oblasti, gdje su se borili na strani Rusije. Vojnici su kasnije izrazili želju da odu u Južnu Koreju, a njihov je transfer u međuvremenu proveden preko treće zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski javno je otkrio transfer prošlog tjedna tijekom obraćanja Općoj skupštini UN-a.

Objava je izazvala diplomatski spor između Seula i Kijeva. Južna Koreja tvrdi da je postojao dogovor prema kojem je transfer trebao ostati povjerljiv, dok ukrajinska strana negira postojanje takvog sporazuma.

Kijev govori o "diplomatskom nesporazumu"

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha pokušao je jučer ublažiti napetosti, opisavši cijelu situaciju kao "diplomatski nesporazum".

"Iskreno se nadam da će ova situacija biti riješena u vrlo skoroj budućnosti i radimo na tome. Južna Koreja nam je važna zemlja", rekao je Sybiha, dodavši da se nada nastavku suradnje i konkretnim rezultatima u odnosima dviju država.

Lee, međutim, takvo objašnjenje nije prihvatio.

"Ako se nastavi odbijanje priznavanja činjenica i javne isprike, poduzet ćemo dodatne mjere", napisao je južnokorejski predsjednik na X-u. Poručio je i da je riječ o pitanju "dostojanstva naroda i države Republike Koreje" preko kojeg ne može prijeći.

Spor oko tajnog dogovora

Ured južnokorejskog predsjednika tvrdi da je upravo ukrajinska strana tražila da transfer ostane tajan. Kao jedan od ključnih razloga navodi se sigurnost dvojice vojnika i njihovih obitelji u Sjevernoj Koreji. Kijev, s druge strane, tvrdi da dogovor o povjerljivosti nije postojao.

Seul je zbog toga prošlog vikenda pozvao najvišeg ukrajinskog diplomata u Južnoj Koreji i zatražio službeno objašnjenje i ispriku. Južnokorejske vlasti smatraju da je ukrajinsko poricanje postojanja dogovora dodatno narušilo povjerenje između dviju vlada.

Spor je izazvao i političke posljedice u Južnoj Koreji, gdje se Leejeva administracija suočava s kritikama zbog načina na koji je postupala s transferom. Predsjednik posljednjih mjeseci nastoji smanjiti napetosti sa Sjevernom Korejom, zbog čega je pitanje dolaska sjevernokorejskih vojnika posebno osjetljivo.

Lee: Pokušavaju izazvati rat na Korejskom poluotoku

Lee je dodatno zaoštrio retoriku optuživši ukrajinsku stranu da svojim izjavama potiče mogućnost sukoba između Sjeverne i Južne Koreje.

"Izražavam duboko žaljenje zbog pokušaja izazivanja rata na Korejskom poluotoku", napisao je, referirajući se na ukrajinske izjave o mogućnosti vojnog sukoba dviju Koreja.

Južnokorejski predsjednik nije precizirao kakve bi "dodatne mjere" njegova vlada mogla poduzeti. Dužnosnik južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova rekao je danas da postoji više mogućih mjera, ali nije naveo detalje. Istodobno je potvrdio da ministri vanjskih poslova dviju država izravno komuniciraju i pokušavaju dogovoriti način rješavanja spora, uključujući pitanje eventualne ukrajinske isprike.

Južna Koreja od početka ruske invazije pruža Ukrajini humanitarnu i financijsku pomoć, ali se dosad suzdržavala od izravne isporuke ubojitog oružja. U srpnju je najavila dodatnih 100 milijuna dolara nevojne pomoći Ukrajini.

Diplomatski spor dolazi u trenutku kada su odnosi Moskve i Pjongjanga znatno ojačali, a sjevernokorejski vojnici sudjeluju u borbama na ruskoj strani. Upravo su dvojica vojnika čiji je transfer izazvao spor bila zarobljena tijekom tih operacija u Kurskoj oblasti.