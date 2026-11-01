Jutros zatreslo kod Šibenika

Stanovnike dijela šibenskog područja jutros je iznenadilo podrhtavanje tla. Seizmološka služba Hrvatske izvijestila je da je u 7.24 sati zabilježen potres magnitude 2,3 prema Richterovoj ljestvici.

Epicentar potresa nalazio se približno 15 kilometara jugoistočno od Šibenika, u blizini mjesta Grebaštica.

Potres se osjetio na užem području

Prema podacima seizmologa, intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na III stupanj Europske makroseizmičke ljestvice (EMS).

Riječ je o slabom potresu koji se mogao osjetiti na užem lokalnom području, osobito među stanovnicima bližima epicentru.

Informaciju o jutrošnjem podrhtavanju tla objavila je Seizmološka služba Hrvatske.