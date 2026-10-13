Jutros u Splitu: Pješaci krenuli preko zebre, vozilo autoškole stalo, motociklist završio na cesti

Na Facebook stranici „Prometne zgode i nezgode“ objavljena je snimka prometne situacije koja se jutros dogodila u Splitu, a u kojoj je motociklist pao na kolnik prilikom kočenja iza vozila autoškole.

Prema opisu objavljene snimke, automobil autoškole zaustavio se ispred pješačkog prijelaza kako bi propustio pješake. Motociklist koji se kretao iza njega, čini se, nije očekivao zaustavljanje te je prilikom kočenja izgubio ravnotežu i pao na cestu.

Snimka je objavljena na Facebook stranici „Prometne zgode i nezgode“.