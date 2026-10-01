Jutros se zatresla Dalmacija: Potres probudio stanovnike, osjetio se na dubrovačkom području

Jutros je zabilježen potres na krajnjem jugu Hrvatske. Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici Dubrovnika i okolnih mjesta, a prema prvim informacijama nema dojava o nastaloj šteti.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres magnitude 2,7 zabilježen je u 7.02 sati. Epicentar je lociran oko četiri kilometra sjeverno-sjeveroistočno od Dubrovnika, na dubini od približno šest kilometara.

Iako nije riječ o snažnom potresu, zbog blizine epicentra podrhtavanje su osjetili brojni stanovnici. Osjetilo se u Dubrovniku, Mokošici i drugim okolnim mjestima, ali i na području susjedne Bosne i Hercegovine, uključujući Trebinje.

Građani koji su osjetili potres uglavnom navode da je podrhtavanje trajalo kratko. Nekima je ipak bilo dovoljno izraženo da ih probudi, dok su drugi osjetili tek laganu trešnju. Dio stanovnika uz podrhtavanje je čuo i tutnjavu.

Prema zasad dostupnim informacijama, nema podataka o materijalnoj šteti.