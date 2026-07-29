Jutros napadnut gradonačelnik Visa

Hrvoje Mratinić, gradonačelnik Visa, jutros je oko 9.30 fizički napadnut u centru grada. Kako saznaje Slobodna Dalmacija, napad se dogodio nakon što je Mratinić osobno došao ukloniti dio štekata, odnosno klupice i jastuke koje kultni viški kafić Biliba drži godinama.

Što se dogodilo, utvrdit će policija, no kako iz Slobodne doznaju po viškim "kalama", ovaj problem "kuha" otkako je Mratinić došao na vlast. U nekoliko je navrata grad zabranio koncerte koje je Biliba, odnosno vlasnica Ana Kovač, organizirala, pa se nakon toga poveo rat na Facebooku oko toga tko je u pravu.

Postavlja se pitanje može li Grad izdati zabrane ako je skup uredno prijavljen. Kako bilo, sve je kulminiralo jutros kada je brat Ane Kovač doslovno nokautirao gradonačelnika.

- Problem s viškim štekatima i širinom obuhvata svh kafića, restrana, ugostiteljskih objekata je sveprisutan. Iako su imali desetak - dvadeset posto viška, nije logčno da gradonačelnik dolazi to sam rješavati - komentirao je za Slobodnu jedan od Višana, dok drugi dodaje da svi žele reda, ali "ne baš na ovakav način".

Sad se čeka policijski očevid, no da je kraj srpnja, unatoč dobroj sezoni, loše završio, komentar je među svim gostima na Visu.