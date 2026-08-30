Jutro nakon Thompsonova koncerta Vukovar gotovo potpuno očišćen: "Svaka čast!"

Jutro nakon velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona Vukovar se ubrzano vraća u uobičajeni ritam. Nakon velikog broja posjetitelja koji su u subotu stigli u grad, prostor na kojem se održavao koncert već je gotovo potpuno očišćen.

Komunalne službe i djelatnici na terenu očito nisu dugo čekali. Već u jutarnjim satima najveći dio otpada je uklonjen, a za dovršiti je ostalo još čišćenje neposredno oko podija i dijela koncertnog prostora.

Mnogi oduševljeni brzinom čišćenja

Prizori jutro nakon koncerta izazvali su brojne pozitivne reakcije. Nakon večeri tijekom koje se na prostoru Vukovarske gospodarske zone okupio golem broj ljudi, mnogi su očekivali znatno više otpada i dugotrajnije čišćenje.

Umjesto toga, najveći dio prostora već je uređen, a ekipe nastavljaju s posljednjim poslovima.

Mnogi posjetitelji i građani oduševljeni su organizacijom i brzinom kojom je prostor doveden u red, pa se društvenim mrežama nižu pohvale svima koji su tijekom noći i ranog jutra radili na čišćenju.

Grad se vraća u normalu

Veliki humanitarni koncert "Vukovar – Zajedno za budućnost" održan je u subotu u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, a u grad su tijekom cijelog dana pristizali posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva.

Velik broj ljudi predstavljao je ozbiljan logistički izazov za grad, od posebne regulacije prometa i parkiranja do sigurnosti i čišćenja nakon završetka događaja.

Jutarnji prizori, međutim, pokazuju da je najveći dio posla već obavljen. Ostalo je još urediti prostor neposredno oko pozornice, nakon čega će tragovi velikog subotnjeg događaja gotovo potpuno nestati.