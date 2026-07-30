Close Menu

Jutarnji potres uznemirio građane: "Imala sam osjećaj da ode kuća koliko je jako streslo"

Prve informacije ne upućuju na ozlijeđene osobe niti na ozbiljniju materijalnu štetu

Stanovnike Siska i okolnih mjesta u četvrtak ujutro probudilo je podrhtavanje tla koje se osjetilo na širem području Banovine.

Potres je zabilježen oko 6:30, a prema dostupnim seizmološkim podacima njegova magnituda iznosila je 3:7 prema Richteru.

Iako je podrhtavanje trajalo svega nekoliko sekundi, mnogi građani navode da je bilo dovoljno snažno da ih probudi iz sna i uzdrma namještaj u kućama i stanovima. 

"Istovremena 'eksplozija' i jaka trešnja. Probudilo djecu", "Tutnjava i jaka trešnja. Sve je zvonilo po stanu", "Uh, ovo je bilo poprilučno jako", "Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava", "U daljini se čula eksplozija i tutnjava.Poslije je bila jaka trešnja cijele zgrade", "Ruknulo jako", samo su neki od komentara stanovnika sisačkog područja.

Banovina se i dalje ubraja među seizmički najaktivnija područja Hrvatske pa stanovnici ondje povremeno osjete slabije i umjerene potrese. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
1