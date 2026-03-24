Jutarnje navike koje daju energiju: Evo kako započeti dan smireno i razbuđeno

Jutro često određuje ritam čitavog dana, i to puno više nego što mislimo. Ako dan započne u žurbi, nervozi i bez ikakvog reda, vrlo je vjerojatno da ćemo se već do podneva osjećati iscrpljeno. S druge strane, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da se tijelo i um razbude prirodnije i mirnije.

Dobra vijest je da za više energije ne trebaju skupi rituali ni velika odricanja. Ponekad je dovoljno tek nekoliko malih promjena koje se lako uklapaju i u najzaposlenija jutra. Upravo te sitnice mogu napraviti veliku razliku u tome kako ćemo se osjećati tijekom dana, prenosi Večernji.

Popijte čašu vode odmah nakon buđenja: Tijelo nakon noći prirodno treba tekućinu, a jutarnja hidratacija pomaže organizmu da se lakše razbudi. Čaša vode može pridonijeti boljoj koncentraciji i smanjiti osjećaj tromosti koji mnogi osjećaju čim otvore oči. Ako želite, u vodu možete dodati i nekoliko kapi limuna, no i obična voda odlično će odraditi svoj posao.

Nemojte odmah posegnuti za mobitelom: Pregledavanje poruka, vijesti i društvenih mreža čim se probudite može stvoriti osjećaj stresa već u prvim minutama dana. Umjesto da jutro započne tuđim informacijama i obavezama, korisnije je dati sebi nekoliko minuta mira. Takav početak često pomaže da se čovjek osjeća sabranije, smirenije i manje iscrpljeno.

Razgibajte tijelo barem nekoliko minuta: Nije potrebno odmah odraditi intenzivan trening da biste osjetili više energije. Dovoljno je nekoliko minuta istezanja, laganog razgibavanja ili kratke šetnje po stanu, dvorištu ili ulici. Pokret potiče cirkulaciju i pomaže tijelu da prijeđe iz stanja pospanosti u stanje aktivnosti.

Pojedite doručak koji vas stvarno hrani: Doručak pun šećera može kratko podići energiju, ali jednako brzo dovesti do naglog pada i umora. Mnogo je korisnije birati obroke koji sadrže proteine, vlakna i složene ugljikohidrate, poput jaja, zobenih pahuljica, jogurta, orašastih plodova ili voća. Takav doručak daje stabilniju energiju i pomaže da dulje ostanete siti i fokusirani.

Otvorite prozor i pustite dnevno svjetlo: Prirodno svjetlo šalje tijelu signal da je vrijeme za budnost i aktivnost. Čak i nekoliko minuta uz otvoren prozor, na balkonu ili u dvorištu može pomoći da se osjećate razbuđenije. Svjež zrak i jutarnje svjetlo često djeluju bolje od još jedne odgođene budilice.

Započnite dan bez kaosa i s malim planom: Kada dan počne bez ikakvog reda, lako se stvara osjećaj da kasnimo i da ništa ne stižemo. Puno pomaže kada ujutro odvojite dvije ili tri minute da odredite što vam je toga dana najvažnije. Kratak plan smanjuje mentalni nered i daje osjećaj kontrole, a upravo to često donosi više energije nego što mislimo.