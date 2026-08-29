Jutarnje gužve na autocestama: Kolona na A2, nesreća na A4 i zastoji kod Lučkog

Pojačan je promet na hrvatskim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, dok se na pojedinim dionicama bilježe zastoji i kolone, izvijestio je Hrvatski autoklub u subotu ujutro.

Prema izvješću HAK-a objavljenom u 8:49 sati, kolnici su mjestimice mokri i skliski, zbog čega se vozače poziva na dodatni oprez te prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Zastoji se povremeno stvaraju i u zonama radova.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, ispred naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba formirala se kolona duga oko jedan kilometar.

Problema ima i na autocesti A3 Bregana-Lipovac, odnosno na zagrebačkoj obilaznici. Zastoji su u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb dogodila se prometna nesreća između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice u smjeru Zagreba. Promet se na toj dionici odvija uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

HAK vozačima savjetuje da zbog pojačanog prometa, mokrih kolnika i mogućih zastoja voze oprezno, održavaju sigurnosni razmak te brzinu prilagode uvjetima na cesti.