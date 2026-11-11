Jutarnja nesreća izazvala prometni kolaps prema Splitu: Satima kasnije gužvama nema kraja, pogledajte prizore s terena

Prometna nesreća koja se jutros dogodila na brzoj cesti prema Splitu izazvala je velike probleme u prometu. Gužve se nastavljaju i nakon nesreće, a vozači se suočavaju s usporenim prometovanjem i kolonama.

Na brzoj cesti Solin – Klis ni tijekom prijepodneva nema predaha od prometnih problema. Nakon jutarnje nesreće u kojoj je osobni automobil izletio s ceste, na ovoj važnoj prometnici prema Splitu i dalje se stvaraju gužve.

Fotografije s terena prikazuju policijsko vozilo s uključenim rotacijskim svjetlima, zaustavljeni osobni automobil i vučnu službu koja je stigla na mjesto događaja.

Vozači, naoružajte se strpljenjem

Dodatne poteškoće stvara usporeno odvijanje prometa, zbog čega vozačima za prolazak ovom dionicom treba više vremena nego inače.

Na fotografijama se vide kolone vozila, a prometne poteškoće zahvatile su i područje prilaza tunelu.

Vozačima koji se kreću ovom dionicom savjetuje se dodatan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka.

Više informacija o jutarnjoj nesreći pročitajte u našem ranijem članku.