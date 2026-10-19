Jutarnja drama u Splitu: Muškarac (83) pokušao upaliti plinsku grijalicu, završio u bolnici s teškim opeklinama

U subotu ujutro u jednom stanu na području Splita izbio je požar prilikom paljenja plinske grijalice. U nesreći je teško ozlijeđen 83-godišnji muškarac, koji je zbog opeklina zadržan na bolničkom liječenju u KBC-u Split.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, požar je izbio u subotu, 17. listopada 2026. godine, oko 6:50 sati.

Do požara je došlo prilikom paljenja plinske grijalice u stanu, a pritom je ozlijeđen muškarac rođen 1943. godine. U požaru je nastala i materijalna šteta na stambenom prostoru.

Zadobio opekline drugog stupnja

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u Klinički bolnički centar Split.

Liječnici su mu utvrdili teške tjelesne ozljede u obliku opeklina drugog stupnja, zbog kojih je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Utvrđen uzrok požara

Policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara utvrdili su okolnosti nastanka požara.

Utvrđeno je da je požar uzrokovao tehnički kvar na plinskoj grijalici.

U požaru je oštećen i stan, no visina nastale materijalne štete zasad nije poznata.