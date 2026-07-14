Jurica Vučko osuđen zbog incidenta u Trogiru

Bivši nogometaš i trener Jurica Vučko proglašen je krivim zbog narušavanja javnog reda i mira na dječjem nogometnom turniru "Dalmatinko kup" u Trogiru, piše Index.

Prema presudi Općinskog prekršajnog suda u Splitu, incident se dogodio 5. lipnja 2022. oko 21 sat na nogometnom igralištu u Trogiru, nakon utakmice dječaka 2009. godišta između Hajduka i Dinama.

Vikao na djecu Dinama i trenera

Sud je utvrdio da je Vučko bio u vidno alkoholiziranom stanju te da je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir.

Prema presudi, vikao je prema djeci, igračima Dinama, i treneru tog kluba: "Došli ste ovdje u Trogir slaviti kako vas nije sramota, neću vam to dopustit", kao i druge nepovezane riječi koje se zbog vike nisu mogle razumjeti.

Nakon toga su do njega došli policajci. Prema presudi, Vučko ih je počeo vrijeđati i odbijao dati osobnu iskaznicu.

"Ma tko ste vi, šta ću vam ja davati osobnu iskaznicu, jebem vam mater u pičku, tko ste vi, ne možete mi ništa", vikao je prema policajcima, navodi se u presudi.

Potom je, prema presudi, skinuo hlače. Policajci su ga upozorili da prestane narušavati javni red i mir, ali se oglušio na upozorenje i nastavio vikati.

"Znate li vi tko sam ja, najebat ću vam se majke, skinut ću vas s posla, jebem vam majku", navodi se u presudi.

Izmjereno mu 1.67 promila

Vučko je uhićen i odveden u policijsku postaju. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1.67 g/kg.

Na sudu je rekao da se ne smatra krivim. U obrani je naveo da je nakon utakmice, u kojoj je Dinamo pobijedio, došao do ograde igrališta i upozorio djecu da ne slave na način koji bi mogao naljutiti navijače Hajduka.

Rekao je da se ne sjeća točnih riječi jer je bio alkoholiziran. Priznao je da je prema policajcima postupao neprimjereno i da ga je zbog toga sram.

Podsjetimo, dan nakon incidenta rekao je da "je popio par piva, ali da nije vrijeđao Dinamove klince i njihove roditelje".

Kazna zatvora je uvjetna

Sud je Vučka proglasio krivim za prekršaj protiv javnog reda i mira i izrekao mu 30 dana zatvora. U kaznu su mu uračunata dva dana provedena u uhićenju i zadržavanju do otrježnjenja, pa mu je ostalo 28 dana zatvora.

Ipak, sud je primijenio uvjetnu osudu. To znači da Vučko neće ići u zatvor ako u roku od jedne godine ne počini novi prekršaj za koji bi mu bila izrečena ista ili teža kazna.

Mora platiti i 150 eura troškova postupka. Protiv ove presude Vučko se može i žaliti.