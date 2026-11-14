Jurica Pavičić u Splitu održava dva besplatna predavanja: Evo što će posjetitelji moći naučiti

Poznati splitski pisac, scenarist i filmski kritičar Jurica Pavičić održat će 17. i 19. studenog dva javna predavanja u Kino klubu Split. Predavanja su besplatna i otvorena za sve zainteresirane građane.

U sklopu godišnjeg edukativnog programa Kino kluba Split, Jurica Pavičić održat će predavanja pod nazivom „Uvod u filmsku dramaturgiju i tehniku scenarija”. Oba susreta počinju u 20 sati, a održat će se u prostorijama Kino kluba Split, na prvom katu Doma mladih, u Ulici slobode 28.

Tijekom predavanja Pavičić će posjetitelje upoznati s razvojem filmskog scenarija kroz povijest kinematografije te objasniti njegovu ulogu u različitim oblicima filmske produkcije.

Posebna pozornost bit će posvećena razlikama između producentske i autorske kinematografije, kao i samom procesu nastanka scenarija, od početne ideje do njegove primjene u stvaranju audiovizualnog djela.

Sudionici će tako imati priliku bolje razumjeti filmsku dramaturgiju, osnovne principe scenarističkog rada i važnost scenarija u filmskoj produkciji.

Ulaz na oba predavanja je slobodan, a program je namijenjen svim ljubiteljima filma, bez obzira na prethodno iskustvo ili poznavanje filmske umjetnosti.