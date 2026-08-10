Jure uz samu obalu, a kazna nije mala: Pomorska policija na splitskom području imala pune ruke posla, evo koga su sve uhvatili u prekrđaju

Pojačan nadzor pomorskog prometa na splitskom području nastavlja se i tijekom vrhunca turističke sezone. U posljednjih sedam dana policija je evidentirala i sankcionirala ukupno 85 pomorskih prekršaja, a najveći broj odnosio se na opasnu vožnju glisera i drugih plovila preblizu obale.

Od 3. do 10. kolovoza policijski službenici Postaje pomorske policije Split provodili su svakodnevne kontrole sudionika u pomorskom prometu, s ciljem povećanja sigurnosti i sprječavanja pomorskih nesreća.

Najviše prekršaja odnosilo se na takozvano „glisiranje“. Zbog vožnje plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, kojom se ugrožava sigurnost osoba, sankcionirano je 25 osoba.

Svaki od počinitelja kažnjen je novčanom kaznom od 400 eura.

Glisiranje dopušteno tek dalje od 300 metara od obale

Propisi jasno određuju da motorne brodice i brodice na mlazni pogon, poput skutera i jet-skija, smiju glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, i to na područjima gdje takva plovidba nije zabranjena.

Upravo zbog povećanog broja plovila tijekom ljetnih mjeseci policija upozorava na važnost poštivanja propisane udaljenosti od obale.

Gliseri, skuteri i druga plovila na mlazni pogon pri većim brzinama mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za kupače, plivače i ostale sudionike pomorskog prometa, zbog čega je pridržavanje pravila posebno važno.

Sankcionirani i drugi prekršaji

Osim glisiranja, tijekom proteklog tjedna evidentirani su i brojni drugi prekršaji.

Zabilježeno je 12 slučajeva u kojima osobe nisu imale potrebnu dozvolu za upravljanje plovilom ili su plovilo dale na upravljanje osobi koja nije imala odgovarajuće uvjerenje odnosno dozvolu.

Policija je evidentirala i sedam prekršaja zbog sidrenja na području gdje je to zabranjeno, kao i šest prekršaja povezanih s prekrcajem.

Dio prekršaja odnosio se i na neposjedovanje potrebnih dokumenata.

S obzirom na velik broj plovila i pojačan promet na moru tijekom turističke sezone, policija poziva sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju zakona i pravila sigurnog ponašanja na moru.

Cilj pojačanih kontrola je jednostavan – što manje opasnih situacija i pomorskih nesreća tijekom ljetne sezone.