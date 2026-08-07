Jure Domazet Lošo pobjednik Bare nakon dramatičnog pripetavanja u Sinju

Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je Bare, prvog ovogodišnjeg natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti u Sinju. Do pobjede je stigao nakon čak tri pripetavanja.

Nakon tri redovne trke trojica alkara bila su izjednačena. Andrija Hrgović, Bože Mandac i Jure Domazet Lošo prikupili su po šest punata, pa je odluka o pobjedniku pala u pripetavanju.

U prvom pripetavanju Domazet Lošo i Mandac pogodili su „u dva“, dok je Hrgović pogodio „u jedan“ te ispao iz daljnje borbe za pobjedu.

Drama se nastavila između Domazeta Loše i Mandaca. U drugom pripetavanju obojica su pogodila „u jedan“, zbog čega je bilo potrebno još jednom izaći na alkarsko trkalište.

Odluka pala u trećem pripetavanju

Treće pripetavanje održano je već po mraku, a tada je konačno odlučen pobjednik Bare.

Jure Domazet Lošo pogodio je „u dva“, dok je Bože Mandac pogodio „u ništa“, čime je Domazet Lošo osigurao pobjedu na prvom natjecanju ovogodišnjih alkarskih svečanosti.

Nakon završetka natjecanja alkarski vojvoda Mario Šušnjara na koplje pobjednika privezao je dva metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku Bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane „alkarica“.

Alkarske svečanosti nastavljaju se u subotu, kada je na rasporedu natjecanje za Čoju, dok će vrhunac biti 311. Sinjska alka.