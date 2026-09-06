Juniori i kadeti uvjerljivi protiv Slaven Belupa na Poljudu

Hajdukovi juniori i kadeti upisali su pobjede u 5. kolu nad Slaven Belupom na Poljudu.

Kadeti su prvi istrčali na teren i slavili rezultatom 3:1. Momčad Josipa Španjića slavila je nakon preokreta i došla do tri boda. Gosti su poveli u 27. minuti iz jedanaesterca, zabio je Ročak.

U drugom su dijelu Bijeli stigli rezultat i izborili pobjedu. U 63. je minuti Granić udarcem s osam metara pogodio za poravnanje rezultata, a 15 minuta kasnije, nakon ubačaja s desne strane, Guć je udarcem glavom iskosa pogodio suprotni kut. Konačnih 3:1 postavio je Papić nakon ubačaja Čuića, na drugoj je vratnici šutirao u gredu od koje se lopta odbila u mrežu.

Juniori su do pobjede stigli nakon drame, a pobjedonosni je pogodak postignut u 93. minuti. Momčad Gorana Milovića povela je u 28. minuti kada je Gudelj zabio iz kaznenog udarca poslavši loptu u gornji desni kut i 1:0.

U nastavku su gosti uspjeli doći do izjednačujućeg pogotka u 66. minuti. Nakon dosuđenog slobodnog udarca i ubačaja s desne strane, Papac je bio najviši u skoku i udarcem glavom poslao je liptu u mrežu za 1:1. Tri minute kasnije dosuđen je još jedan jedanaesterac za Bijele, pucao je Kujundžića, no njegov je pokušaj obranio Podhraški. U drugoj minuti sudačke nadoknade na 40 metara iskosa Navarro Saavedra je pretrpio prekršaj, Matko je ubacio u kazneni prostor, Perajica je odigrao povratno ispred gola gdje je najspretniji bio Paštar koji je ugurao loptu u mrežu za slavlje Bijelih od 2:1.

U 6. će kolu i juniori i kadeti otputovati na gostovanje kod Rijeke.