Junak slavi 110. rođendan spektaklom: U Sinj stiže Hajduk, ulaz besplatan za sve

Nogometni klub Junak u subotu, 18. srpnja, proslavit će veliki jubilej – 110 godina postojanja. Središnji dio proslave bit će prijateljska utakmica protiv Hajduka, koja će se od 18 sati igrati na Gradskom stadionu u Sinju.

Iz sinjskog kluba pozvali su sve navijače, građane i prijatelje nogometa da im se pridruže u obilježavanju značajne obljetnice, ističući kako će ulaz na utakmicu biti besplatan za sve posjetitelje.

Osim nogometnog spektakla, organizatori su pripremili i bogat popratni program. Posjetitelje očekuju pečeni odojci, pivo i sokovi, a nakon završetka utakmice slijedi glazbeni program uživo te vatromet.

– Dođite na stadion, povedite obitelj i prijatelje i budite dio velikog dana našega kluba. Slavimo 110 godina povijesti, generacija, pobjeda, emocija, ponosa i ljubavi prema plavom dresu – poručili su iz NK Junak.

U objavi su zahvalili brojnim sponzorima i prijateljima kluba koji su pomogli organizaciju proslave, istaknuvši da je manifestacija organizirana unatoč, kako navode, nerazumijevanju Gradskog vijeća Grada Sinja i trenutačne predstavničke većine.

Posebnu zahvalu uputili su gradonačelniku Miru Bulju, koji je, kako navode, pružio punu podršku organizaciji događaja, kao i Hrvatskom nogometnom savezu na uspješnoj suradnji tijekom protekle sezone te financijskoj potpori klubu.

Proslava 110. rođendana Junaka održat će se u subotu, 18. srpnja, na Gradskom stadionu u Sinju, a iz kluba poručuju: "Vidimo se na stadionu!"