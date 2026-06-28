Junak sinoćnje utakmice će postati otac, nogometaš nakon gola otkrio lijepe vijesti

Petar Sučić nije protiv Gane donio Hrvatskoj samo vrijedno vodstvo na Svjetskom prvenstvu. Pogotkom je razveselio navijače, a nekoliko trenutaka kasnije posebnom proslavom otkrio i veliku vijest iz privatnog života.

Nakon što je zatresao mrežu Gane, hrvatski reprezentativac stavio je loptu pod dres i gestom koja je dobro poznata u nogometnom svijetu dao do znanja da on i njegova supruga Matea Rak očekuju prvo dijete.

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Riječ je o sretnim vijestima koje dolaze svega nekoliko mjeseci nakon njihova vjenčanja. Petar i Matea početkom godine izrekli su sudbonosno "da", a u svibnju je njegova supruga prvi put pokazala trudnički trbuščić, čime je dala naslutiti da u njihovu obitelj stiže prinova.

Iako nije dio javne scene, Matea Rak već je godinama važan dio Sučićeva života. Studentica je koja privatnost nastoji sačuvati daleko od očiju javnosti, a uz hrvatskog reprezentativca bila je i prije nego što je ostvario veliki nogometni iskorak.

Tako je Sučićeva proslava pogotka protiv Gane dobila dodatnu simboliku. Osim što je njome proslavio važan gol za Hrvatsku, milijunima gledatelja otkrio je da ga uskoro očekuje i jedna od najvažnijih životnih uloga – ona oca.