Junak proslavio 110. rođendan uz Hajduk: Tisuću gledatelja, bogat program i emotivan oproštaj Andrije Cvrlje

Nogometni klub Junak danas je svečano obilježio 110 godina postojanja, a središnji događaj proslave bila je prijateljska utakmica protiv Hajduka na Gradskom stadionu u Sinju. Pred oko tisuću gledatelja slavili su Splićani rezultatom 2:1, iako su domaćini prvi došli do vodstva.

Junak je poveo pogotkom Glavovića, a preokret Hajduku u drugom poluvremenu donijeli su Modrić i Ruso za konačnih 2:1.

No, rezultat je ovoga puta bio u drugom planu. Jubilej jednog od najstarijih dalmatinskih nogometnih klubova obilježen je bogatim programom koji je okupio brojne navijače, bivše igrače i prijatelje kluba.

Posebno emotivan trenutak bio je oproštaj dugogodišnjeg vratara Junaka Andrije Cvrlje, koji je upravo na ovoj utakmici zaključio svoju golmansku karijeru. Publika ga je ispratila velikim pljeskom, odajući priznanje za godine provedene u plavom dresu.

Svečanost je započela atraktivnim programom u kojem je Povijesna postrojba PKD Gaj Laberije s rimskim vojnicima na teren donijela nogometnu loptu, podsjećajući na bogatu povijest Cetinske krajine. U programu su sudjelovali i članovi povijesne postrojbe, sinjske mažoretkinje, dok su članovi Sinjskog golubarskog društva u čast velikog jubileja u nebo pustili 110 golubova.

Nakon utakmice slavlje se nastavilo uz glazbeni program, druženje navijača i vatromet, čime je na dostojanstven način obilježeno 110 godina tradicije, sportskih uspjeha i ljubavi prema sinjskom nogometnom klubu.