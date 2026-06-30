Junaci dana: Radnici na baušteli hotela Marjan rade na najvišoj temperaturi u povijesti

Split je danas ispisao meteorološku povijest. U poslijepodnevnim satima temperatura zraka dosegnula je čak 39,4 Celzijeva stupnja, čime nije srušen samo apsolutni rekord za lipanj od 38,5 °C, nego i apsolutni temperaturni rekord otkako postoje mjerenja u gradu, koji je iznosio 38,6 °C.

Dok će mnogi ovaj dan pamtiti po klimatiziranim prostorima, hladovini ili bijegu na more, ima i onih koji tu mogućnost nemaju.

Na gradilištu hotela Marjan radovi se nastavljaju unatoč ekstremnim vrućinama. Na užarenom betonu, koji je zasigurno znatno topliji od službeno izmjerene temperature zraka, rade građevinski radnici, većinom iz Bosne i Hercegovine te zemalja Dalekog istoka.

Koliko je temperatura na samoj betonskoj ploči, teško je i zamisliti. Ako je u hladu na Marjanu izmjereno 39,4 stupnja, ne možemo ni zamisliti koliko je tek na betonu Marjana ili u unutarnjim prostorijama bauštele.

No posao ne može čekati. Hotel se neće sam izgraditi, a radnici nastavljaju svoj posao usprkos paklenoj žezi.

Zato su upravo oni današnji junaci Splita.