Julian Rachlin na violini sa Zagrebačkim solistima 7. rujna otvara Peristil Vibrez festival!

Nakon uspješnog Sustipan Vibrez Festivala održanog krajem kolovoza u Splitu, slijedi drugo izdanje Peristil Vibrez festivala od 7. do 9. rujna. Publika će uživati na koncertima klasike, crossovera i jazza. Dinamični i jedinstveni nastupi, savršeno će se uklopiti u jednu od najljepših pozornica – splitskom Peristilu.

Od 7. do 9. srpnja nastupaju: Julian Rachlin, violina & Zagrebački solisti (7. rujna), Ara Malikian, violina (8. rujna) i The Baylor project (9. rujna)

Peristil Vibrez festival 7. rujna otvara jedan od najvećih i najtraženijih virtuoza današnjice - Julian Rachlin na violini sa Zagrebačkim solistima.

Rado je viđen gost u Hrvatskoj i rado nam se vraća. U karijeri dužoj više od trideset godina, Rachlin svoje višestruke interese širi diljem svijeta svirajući vilinu i violu, kao dirigent, solist, komorni glazbenik, učitelj i umjetnički direktor.

Njegova umjetnička izvedba sjajno će se uklopiti uz Zagrebačke soliste iza kojih je gotovo sedam desetljeća kvalitetnog muziciranja. Naš nagrađivani ansambl klasične glazbe također redovito oduševljava publiku vrhunskm izvedbama.

Rachlin je kao violinist, dijelio je pozornicu s najprestižnijim svjetskim orkestrima i dirigentima. Kao snažan zagovornik proširenja relevantnosti klasične glazbe unutar današnjeg kulturnog okvira, Rachlinovi prjekti sa živim skladateljima i međumedijske suradnje okupili su umjetnike iz različitih disciplina, porijekla i žanrova. Rachlinovi poznati glazbeni festivali odražavaju njegovu radost življenja i strast za okupljanjem velikih umjetnika i međunarodne publike u slavlju glazbe i umjetnosti.

Njegov neumoran rad i predanost festivalu "The Julian Rachlin & Friends" u Dubrovniku koji se održavao više od desetljeća, prepoznati su diljem svijeta.

Uz niz umjetničkih funkcija koje obnaša, i dalje je posvećen obrazovanju i podršci mladim talentima kao i humanitarnom radu.

Jedan od najzanimljivijih i najenergičnijih svjetskih violinista Ara Malikian, pokazat će svoje nevjerojatno umijeće sviranja violine na Peristil Vibrezu 8. rujna!

Njegov stil sviranja violine, bogato glazbeno iskustvo, kao i inovativan pristup, postali su poseban brend na svjetskoj glazbenoj sceni. Arin repertoar osim njegovih, uključuje i djela autora iz drugih žanrova i kultura - Davida Bowieja, Johanna Sebastiana Bacha, Led Zeppelin i Paganinija.

Zahvaljujući nagradama, karizmatičnoj osobnosti i nevjerojatnoj energiji nastupao je u preko 40 zemalja i osvojio brojne nagrade na međunarodnim natjecanjima.

Ara Malikian pokazuje kako talentu i upornosti ništa ne može stati na put. Rođen je 1968. u armenskoj obitelji. Počeo je svirati violinu vrlo rano, pod vodstvom svog oca. Njegov talent prepoznat je rano unatoč teškim okolnostima libanonskog građanskog rata, prisiljavajući ga čak i da uči skrivajući se u skloništima od bombi.

Prvi važan koncert održao je s 12 godina. S 14 ga je poslušao dirigent Hans Herbert-Jöris i izborio za njega stipendiju njemačke vlade za studij na Visokoj školi za glazbu i kazalište u Hannoveru. Školovao se u Njemačkoj, a kasnije se nastanio u Španjolskoj. Malikian je snimio gotovo 30 albuma tijekom 25 godina.

Supružnici Marcus i Jean Baylor, koji djeluju pod nazivom The Baylor Project s nestrpljenjem čekaju povratak u Split! Festival zatvaraju 9. rujna.

Naime, u Hrvatskom domu Split su nastupili 2023., a taj je nastup toliko oduševio povjerenstvo predstavnika medija i publike da su im na kraju sezone dodijelili nagradu Koncertne dvorane Ive Tijarodvića.

Nagradu s ponosom čuvaju u svom domu – pogledajte je i u najavnom videu koncerta u Splitu:

U njihovim skladbama vlada savršen glazbeni spoj stilova, emocija i iskustava. Njihovi dinamični nastupi su ispunjeni dušom. U jednom trenu će vas podići i inspirirati da plješćete zajedno s njima, dok uživate u živahnoj melodiji srednjeg tempa. Možete se i rasplakati kada promijene atmosferu duhovnom pjesmom koja će probuditi emocije. Izvode originalne skladbe i nove aranžmane klasičnih djela.

Bogato su životno iskustvo počeli stjecati još kao djeca u crkvi. Ondje su usvojili temelje glazbe jer su im očevi bili svećenici.

Sastav već godinama sve generacije osvaja moćnim izvedbama, vješto spajajući jazz, blues, R&B, funk, gospel i druge podžanrove afroameričke glazbe. Čak su osam puta bili nominirani za nagradu Grammy!

Peristil Vibrez 2025 (7.9 - 9. 9.)

9. Julian Rachlin, violina & Zagrebački solisti 9. Ara Malikian, violina 9. The Baylor project

Festivalske i individualne ulaznice dostupne su putem sustava Adriaticket.