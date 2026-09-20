Juniori i kadeti Hajduka slavili protiv Trnja

Hajdukovi juniori i kadeti upisali su pobjede protiv vršnjaka Trnja u sklopu 7. kola Prve NL. Juniori su slavili minimalnom pobjedom od 1:0, dok su kadeti bili uvjerljiviji i slavili s 4:0.

Prvi su na teren izišli juniori koji su jedini pogodak zabili u 78. minuti kada je Gudelj prvi stigao na odbijenu loptu te je pospremio u mrežu i donio Bijelima puni plijen.

Kadeti su na teren istrčali nešto kasnije, a poveli su u 38. minuti kada je Granić pored neposložene gostujuće obrane pogodio mrežu za 1:0. U nastavku su, točnije u 55. minuti, Bijedić i Čogelja odigrali dupli pas, a potonji je završio akciju preciznim udarcem u donji lijevi kut. Dvije je minute kasnije Čogelja poslao loptu u mrežu šutiravši sa 16 metara, a lopta je na putu prema golu promijenila smjer odbivši se od Puneka i prevarila je gostujućeg vratara, a pogodak je zabilježen kao autogol. Konačnih 4:0 postavio je Papić u 74. minuti koji se najbolje snašao nakon ubačaja s lijeve strane pogodivši mrežu za visoku pobjedu.

Juniori će nakon reprezentativne pauze u sklopu 8. kola ići na gostovanje kod Osijeka, kao i kadeti.