Jugo već zaustavilo pojedine katamarane, najjače puše u Splitu: Evo što nas čeka do nedjelje

Ciklona koja se približava Jadranu, s ciklonalnim središtem nad područjem sjeverne Italije, postupno mijenja vremenske prilike u Dalmaciji. Četvrtak, 8. listopada, donio je promjenjivu naoblaku, izraženu južinu i prve ozbiljnije probleme u pomorskom prometu, no glavnina kiše u Dalmaciji očekuje se tijekom petka i subote.

Prema podacima meteoroloških postaja do 13 sati, najveće količine oborina zabilježene su na sjevernom Jadranu i u susjednim područjima Slovenije, gdje je mjestimice palo više desetaka litara kiše po četvornome metru. U većem dijelu Dalmacije dosad je bilo znatno manje oborina, a brojna područja još su suha.

Satelitske i radarske snimke pokazuju široko područje naoblake nad Jadranom, uz oborinske sustave na njegovu sjevernom dijelu, ali i nad otvorenim morem. To je tek početak razdoblja nestabilnog vremena koje će potrajati nekoliko dana.

Jugo na Marjanu dosegnulo 10 metara u sekundi, katamarani ne plove

Iako je kiša zasad izostala u većem dijelu Dalmacije, jugo se već itekako osjeća. Prema podacima DHMZ-a izmjerenima u 13 sati, na Marjanu je puhao jugoistočni vjetar brzinom od 10 metara u sekundi, odnosno 36 kilometara na sat.

U Makarskoj je izmjereno 9 metara u sekundi, na zadarskoj zračnoj luci 8, na Svetom Ivanu na pučini 7,6, a u Kninu 7,3 metra u sekundi. Riječ je o izmjerenim brzinama vjetra, dok udari mogu biti znatno snažniji.

Južina je već poremetila pomorski promet. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split – Milna – Hvar – Korčula – Dubrovnik i Split – Dubrovnik.

U dubrovačkom akvatoriju prekinuta je i brodska linija Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ, a problema ima i na sjevernom Jadranu, gdje su obustavljene pojedine katamaranske i brodske linije.

S obzirom na nastavak južine i najavljene nestabilnosti, putnicima se preporučuje da prije odlaska u luke provjere aktualne informacije brodara.

Temperature još uvijek ugodne, ali promjena vremena je očita

Unatoč približavanju ciklone, temperature zraka u Dalmaciji i dalje su relativno visoke za listopad. Prema kartama automatskih meteoroloških postaja, u 13 sati na većem dijelu obale i otoka izmjereno je između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva, ponegdje i više.

Usporedba s istim razdobljem prethodnog dana pokazuje neujednačene temperaturne promjene. Na dijelu postaja temperatura je niža za nekoliko stupnjeva, dok su ponegdje zabilježene gotovo jednake ili čak malo više vrijednosti.

Osvježenje tek slijedi, osobito nakon prolaska najizraženijih oborinskih sustava i postupnog slabljenja juga.

Petak i subota donose najviše kiše, lokalno su moguće nevere

Kako smo najavili u ranijoj prognozi, ova ciklona neće donijeti ravnomjernu raspodjelu oborina. Pojedini predjeli mogli bi dobiti višestruko više kiše od drugih, a najveće količine očekuju se ondje gdje se budu razvijali izraženiji grmljavinski sustavi.

Već tijekom četvrtka navečer i u noći na petak u Dalmaciji raste mogućnost jačih pljuskova s grmljavinom, ponegdje i obilnijih oborina u kratkom vremenu.

Petak će biti vrlo promjenjiv, uz izmjenu oblačnih i kraćih sunčanih razdoblja. Povremeno će padati kiša, a lokalno se očekuju i pljuskovi s grmljavinom. Prema ranijim prognostičkim procjenama, u većini predjela moglo bi pasti od 5 do 40 litara kiše po četvornome metru. Nastavit će puhati umjereno do jako jugo i levant.

Subota bi osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji mogla donijeti još izraženije oborine. Lokalno je moguće više od 50 litara kiše po četvornome metru u jednom danu, uz mogućnost jačih grmljavinskih nevremena.

Ukupna količina kiše do kraja tjedna, prema ranijoj prognozi, na pojedinim bi lokacijama mogla premašiti i 100 litara po četvornome metru. Ipak, važno je naglasiti da se radi o lokalnim mogućnostima, a ne o količinama koje se očekuju posvuda.

Nedjelja donosi postupno smirivanje, ali ne od samog jutra

Ni nedjelja neće posvuda početi stabilno. U srednjoj, a osobito u južnoj Dalmaciji, još će postojati mogućnost kiše i jačih pljuskova, dok se tijekom dana očekuje postupno smirivanje vremena.

Najizgledniji prestanak oborina i djelomično razvedravanje očekuju se u drugom dijelu nedjelje. Jugo će postupno oslabjeti i prestati, a na dijelu Jadrana zamijenit će ga sjeverozapadni vjetar, odnosno tramontana.

Tako će nakon dugotrajnijeg razdoblja stabilnog i relativno toplog listopadskog vremena Dalmacija u samo nekoliko dana proći kroz prvu izraženiju jesensku promjenu, s jakom južinom, valovitim morem i mogućnošću lokalno obilnih oborina.