Jugo srušilo grane na bedemu Cornaro, Arapović Bonačić upozorava: „Mogle su ozbiljno ozlijediti ljude!”

Snažnije jugo ponovno je otvorilo pitanje sigurnosti i održavanja parka na bedemu Cornaro u središtu Splita. Lara Arapović Bonačić objavila je fotografije palih grana te upozorila na opasnost koju zapušteno zelenilo predstavlja za prolaznike i posjetitelje ovog prostora.

Prema njezinim riječima, upravo je sigurnost jedan od glavnih razloga zbog kojih se kotar Grad godinama protivio davanju suglasnosti za održavanje manifestacija s velikim brojem posjetitelja i opreme, poput Adventa i različitih gastronomskih festivala.

„Jedan od razloga zašto se kotar Grad oduvijek protivio davanju suglasnosti za korištenje parka na bedemu Cornaro u svrhu održavanja manifestacija s velikim brojem ljudi i opreme, poput Adventa i raznih gastrofestivala, vidljiv je upravo na ovim fotografijama”, poručila je Arapović Bonačić.

Kritizirala je i prethodnu gradsku vlast, tvrdeći da je zanemarivala upozorenja kotara.

„Prošla vlast to nije mogla ili htjela shvatiti, pa su odobravali manifestacije na bedemu mimo mišljenja kotara i mimo činjenice da bedem Cornaro nije niti uplanjen za manifestacije, valjda s razlogom nije”, navela je.

Posebno je upozorila na mogućnost ozljeđivanja ljudi uslijed pada grana.

„Evo, puhnulo je malo juga i odmah padaju grane koje mogu ozbiljno ozlijediti posjetitelje. Kasnije bi Grad vjerojatno plaćao tužbe i odštete zbog ozljeda. Dobro da nije ozlijedilo policajce koji su do jučer bili gore u izvidnicama zbog osiguranja visokih dužnosnika”, istaknula je.

Park nije obuhvaćen redovnim održavanjem

Arapović Bonačić upozorava kako problem nije nov, već je riječ o dugogodišnjem neodržavanju prostora koji se nalazi na iznimno vrijednoj kulturno-povijesnoj lokaciji.

„Ovo će kao i uvijek do sada sanirati PiN, ali ovom prilikom ponovno ukazujem na dugogodišnji problem neodržavanja ovog parka, koji nije u programu redovnog održavanja”, napisala je.

Podsjetila je i na projekt uređenja parka koji je izrađen tijekom prošlog mandata kotara, a čija se realizacija još uvijek čeka.

„Nadam se i da će naš projekt uređenja parka, koji smo izradili u prošlom mandatu, a koji je i jedan od glavnih ciljeva prema Planu upravljanja SGJ, konačno biti proveden u djelo, unatoč primjedbama i posebnim uvjetima konzervatora te susjedne Galerije umjetnina”, poručila je.

„Galerija već više od 20 godina planira depo, a park propada”

U svojoj objavi osvrnula se i na dugogodišnje planove Galerije umjetnina za izgradnju podzemnog muzejskog depoa, koji se, kako tvrdi, nikako ne uspijevaju realizirati.

„Galerija umjetnina već preko 20 godina planira ukopavanje muzejskog depoa koje nikako da se realizira, a za to vrijeme park sve više propada”, upozorila je.

Unatoč brojnim preprekama, Arapović Bonačić izrazila je nadu da će se uskoro pronaći rješenje prihvatljivo svim uključenim stranama.

„Vjerujem da će se u skoroj budućnosti ipak uspjeti pronaći zajednički jezik i da svi dionici na kraju budu zadovoljni krajnjim ishodom, a to je funkcionalan, siguran i uredan prostor na zaštićenom kulturnom dobru, spomeniku u zoni A UNESCO zaštite”, zaključila je.

Njezina objava ponovno je aktualizirala pitanje budućnosti bedema Cornaro, prostora koji se nalazi u samom srcu Splita, a čije uređenje, prema njezinim upozorenjima, već godinama čeka konkretne pomake.