JUČER JE UPUTIO APEL, DANAS STIGLA NEVJEROJATNA VIJEST U nekoliko sati prikupljeno 20.000 eura za "Kombi za sve"

Humanitarac Bruno Lerotić još je jednom pokazao koliko se toga može napraviti kada se ljudi udruže oko dobrog cilja. Niti 24 sata nakon što je putem svog Instagram profila pozvao javnost da podrži donatorsku akciju "Kombi za sve", koju je pokrenula udruga ŠRD Vjeruj i Djeluj, stigla je vijest koja je razveselila sve uključene u akciju.

U samo nekoliko sati prikupljeno je 20.000 eura.

Lerotić je danas na svom Instagram profilu podijelio poruku predsjednika udruge ŠRD "Vjeruj i Djeluj" Andrije Lipanovića koji ga je obavijestio o stanju na računu.

"Pozdrav Bruno, uvidom u stanje računa udruge ŠRD Vjeruj i Djeluj od jučer smo prikupili 20.000 eura. Veoma smo sretni zbog podrške i nadamo se svim srcem uspjehu akcije. Idemo dalje na najjače. Hvala svima od srca", stoji u poruci koju je Lerotić objavio.

Uz nju je kratko napisao:

"Jučer sam podržao akciju @vjeruj_i_djeluj i skupili smo 20.000 eura od 16:00", zahvalivši svima koji su se odazvali.

Akcija je tek počela, priključite se

Sve je počelo dan ranije kada je Lerotić svojim pratiteljima prenio apel udruge i zamolio ih da pomognu ne samo donacijama nego i dijeljenjem objave kako bi akcija doprla do što većeg broja ljudi.

„Nemojte zaboraviti uplatiti, svaka osoba jednako vrijedi, nemojte preskakati samo misleći da je vaše malo, nije!“, poručio je tada Lerotić.

Apel prenosimo u cijelosti:

"ŠRD Vjeruj i Djeluj " Kombi Za Sve ".

Poštovani,

Već duži niz godina pokušavamo doći do putničkog kombija prenamjenjenog za vožnju osoba i djece s invaliditetom općenito, pogotovo osoba i djece s invaliditetom u invalidskim kolicima koji su bez prevoza prepušteni sudbini, obitelji, prijateljima i siguran sam da to nećemo i ne smjemo dopustiti, pogotovo zbog naših Otočana koji dođu u Split i snalaze se na razne načine za prijevoz svoje djece. Previše nas je u Splitu da bih nas Florence sve mogao ubaciti u raspored i voziti, jednostavno nemoguća misija.

Pošto ste nam sve ove godine iskazali povjerenje, vjernost, odanost radu udruge kroz donacije i pomoć općenito, moja je zamolba, jer i ja sam u invalidskim kolicima da nam DIJELITE OBJAVE da probamo zajedničkim snagama doći do cilja što bi bilo i više nego vrhunski.

Tu ide i jedno do dva zaposlenja kao vozače tog kombija, i priča drži vodu, zapošljavamo i dijelimo plaće što je jako bitno. Teško je do sredstava i doći.

Osnovao sam i Parastreljački klub Okidač Split, te kada idemo na prvenstvo po Hrvatskoj teško nam je doći do prijevoza pa idemo osobnim automobilima i onda nam otiđe puno više novaca za put umjesto jednog kombija.

Ovo sam rekao za primjer.

Veoma nam je teško bez prijevoza ići igdje, osobno koristim autobus za vožnju po Splitu, Podstrani, sa kojim ne možemo se voziti do Zagreba, Osijeka, itd...stoga nam preostaje donatorska akcija " Kombi Za Sve " i vjera u Naš Narod koji nas izdao nije upravo onda kada treba pomoći da bih pomogli onome kome je pomoć i više nego potrebna....

Probajmo akciju proširiti dijeljenjem objava i siguran sam da ćemo doći do cilja iako je cifra nabavke kombija poveća.

Cijena samog kombija iznosi do 50.000eura, imamo ponudu na 43.000eura, ali cijene se iz dana u dan mijenjaju nažalost.

Ponuda za preradu kombija iznosi skoro 6.000eura, uvoz, registracija, servis i sve što treba za odradit oko kombija da nam je siguran i od koristi, tu se cijena penje sve do nekih cca 60.000eura.

Ovo nije niski kombi tipa Renault Trafic, Mercedes Vito, itd., već povišeni kombiji tipa Renault Master, Mercedes Sprinter, Ford Tranzit, itd", napisao je Andrija Lipanović osnivač je i predsjednik udruge "Vjeruj i Djeluj".

Kombi prilagođen osobama u invalidskim kolicima

Cilj akcije "Kombi za sve" je dakle nabava putničkog kombija prilagođenog prijevozu osoba i djece s invaliditetom, posebice onih koji koriste invalidska kolica.

Iz udruge ŠRD Vjeruj i Djeluj objasnili su kako već godinama pokušavaju doći do takvog vozila. Bez odgovarajućeg prijevoza osobe s invaliditetom često ovise o članovima obitelji i prijateljima, a problem je posebno izražen kod otočana koji sa svojom djecom dolaze u Split i potom se moraju snalaziti za prijevoz.

Kombi bi služio i članovima Parastreljačkog kluba Okidač Split za odlazak na natjecanja diljem Hrvatske. Trenutačno na prvenstva odlaze osobnim automobilima, što znatno povećava troškove putovanja.

No nabava odgovarajućeg vozila nije mala investicija.

Prema podacima koje je udruga objavila, cijena samog povišenog kombija iznosi do 50.000 eura, a trenutačno imaju ponudu na 43.000 eura. Prerada vozila kako bi bilo prilagođeno prijevozu osoba u invalidskim kolicima stoji još gotovo 6.000 eura. Kada se tome pribroje uvoz, registracija, servis i ostali potrebni troškovi, za realizaciju cijelog projekta potrebno je oko 60.000 eura.

Riječ je o povišenom tipu kombija, poput Renault Mastera, Mercedes Sprintera ili Ford Transita, koji se može adekvatno prilagoditi potrebama korisnika invalidskih kolica.

Udruga u nabavi kombija vidi i mogućnost otvaranja jednog do dva radna mjesta za vozače pa bi projekt osim rješavanja velikog problema prijevoza imao i dodatnu društvenu vrijednost.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Andrija Lipanović (@vjeruj_i_djeluj)

Trećina cilja u nekoliko sati

Ako je za cijeli projekt potrebno oko 60.000 eura podatak da je prema objavi udruge koju je prenio Lerotić u svega nekoliko sati prikupljeno 20.000 eura znači da je prikupljena približno trećina potrebnog iznosa.

Akcija međutim time nije završena. I u Udruzi i Lerotić pozivaju ljude da nastave dijeliti apel i donirati u skladu sa svojim mogućnostima.

A svoju poruku, danas je, preko Dalmacije Danas uputio i sam Lipanović.

"Udruga Vjeruj i djeluj je nastala iz naroda i vraćamo narodu uloženo. Radimo neurorobotsku rehabilitaciju. Nas je 105 u udruzi, a svaki dan kroz vježbe prođe 45, 46 osoba. I možemo samo zahvaliti našem narodu što nam je pomogao opstati i što nam je pomogao kupiti sve ove sprave koje danas posjedujemo. Nadamo se i uspjehu ove donatroske akciji kupnje kombija koji nam je prijeko potreban za vožnju. Hvala svima i svaki doprinos je bitan", poručio je Lipanović.

Upravo je poruka koju su i Lipanović i Lerotić uputili (koji je jučer pozvao svoje pratitelje na sudjelovanje) možda najbolje sažela smisao cijele akcije: ne treba odustati od donacije zato što se nekome čini da je njegov doprinos premalen.

Nekoliko sati kasnije, 20.000 prikupljenih eura pokazalo je koliko takvih "malih" doprinosa zajedno može značiti.

Udruga Vjeruj i djeluj Športsko-rekreativna udruga osoba i djece s invaliditetom “Vjeruj i djeluj” osnovana je 23. listopada 2019. godine, sa sjedištem u Splitu, na adresi Rikarda Katalinića Jeretova 5. Vodstvo: Predsjednik: Andrija Lipanović Dopredsjednica: Anamarija Radica Tajnica: Maša Bulatović Članica Upravnog odbora: Tina Marinov Tko smo i što radimo Udruga djeluje u Splitu već gotovo šest godina, s prostorijama na adresi Lička 9. Danas brojimo 120 članova – osoba i djece s invaliditetom i poteškoćama – te oko 50 pridruženih članova koji svojim članarinama podupiru naš rad. Većina članova dolazi iz Splita, Kaštela, Trogira, Solina, Dalmatinske zagore, otoka Visa, a dio iz Općine Podstrana. Godišnja članarina iznosi 27 eura. Naše područje rada obuhvaća: Neurorobotsku rehabilitaciju (naš glavni fokus) Športsku rekreaciju Ljudska prava Socijalnu djelatnost Fizikalnu terapiju i razne vježbe Terapije stajanja i hodanja za pokretne i nepokretne osobe Posebno smo ponosni na tri vrste robota – ortopedskih pomagala za terapije hodanja kod djece i odraslih, pomoću kojih postižemo značajne rezultate u rehabilitaciji različitih dijagnoza. Naša postignuća i priznanja Lipanj 2023. – Općina Podstrana dodijelila nam je zahvalnicu i staklenu plaketu za humanitarni rad, promicanje prava te razvoj i unapređenje zajedničkih, sportskih i drugih interesa naših članova. Veljača 2025. – Na sastanku s Ministarstvom socijalne politike i državnom tajnicom Margaretom Mađerić, primili smo pohvale za naš rad. Također smo dobili priznanje iz Ministarstva zdravstva od Sanjice Kiš, kao jedina udruga građana u Republici Hrvatskoj koja provodi ovakav oblik neurorobotske rehabilitacije. Smatramo da smo prepoznali i pogodili samu srž problema s kojima se naši članovi suočavaju – naši roboti omogućuju rehabilitaciju za veliki broj različitih dijagnoza, dajući našim korisnicima novu nadu i kvalitetniji život.