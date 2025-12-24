LJUDI, NAVALITE Jubilarno 20. izdanje ‘Splitu s ljubavlju’: U čas nestalo 5 tisuća porcija bakalara

Tradicionalna blagdanska manifestacija Grada Splita „Splitu s ljubavlju“, koja se ove godine obilježila jubilarni 20. put, a na Badnjak već godinama okuplja brojne građane i goste uz bakalar, fritule i prigodni glazbeni program, održana je danas na splitskom Pazaru, iako prognoze vremena nisu bile povoljne.

Podjela 5.000 porcija bakalara i fritula započela je tek oko 12.30 sati, a za sve je kriva kiša i krumpir koji - nikako da se skuha. Sve je popraćeno nastupom Gradskog zbora Brodosplit i Mješovite klape Filip Dević, dok su program vodile novinarke Franka Jović Tonkli i Ivana Šilović. Organizatori manifestacije su Grad Split, Turistička zajednica grada Splita i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Bakalar je pripremalo 30 kuhara, članova Udruge Šefova kuhinja europskih i mediteranskih regija (ŠKMER), uz pomoć više od stotinu volontera, među kojima je najviše učenika splitskih srednjih škola.

Kao i prethodnih 19 godina, bakalar se kuhao u prepoznatljivoj „mega teći“ promjera 2,2 metra izrađenoj u splitskom Brodogradilištu posebno za ovu manifestaciju, a pripremio se na brujet. Od ranih jutarnjih sati u mega teći kuhalo se 250 kilograma bakalara, uz 500 kilograma krumpira, 200 kilograma kapule, 10 kilograma češnjaka, 100 kilograma pelata, 5 kilograma petrusimula, 40 litara maslinova ulja i 10 litara vina.

Manifestaciju „Splitu s ljubavlju“ pokrenuli su 2005. godine Miro Bogdanović, osnivač ŠKMER-a, i tadašnji gradonačelnik Splita Zvonimir Puljić, a danas ona, u svom jubilarnom izdanju, nastavlja živjeti kao simbol zajedništva, blagdanskog duha i gastronomske tradicije grada Splita.