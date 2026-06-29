Jubilarni Mosor Film Festival donosi filmske večeri pod zvijezdama i brojne aktivnosti na Mosoru

Hrvatsko planinarsko društvo "Mosor" i ove godine organizira Mosor Film Festival, koji će 2026. imati posebno izdanje – deseto, jubilarno po redu. Festival će se održati od 10. do 13. rujna 2026. godine na Mosoru, a posjetitelje očekuje spoj filma, prirode, druženja i brojnih aktivnosti za djecu i odrasle.

Filmske projekcije na livadi ispod doma

Natjecateljski program Mosor Film Festivala održat će se u petak, 11. rujna, i subotu, 12. rujna 2026. godine na livadi ispod planinarskog doma "Umberto Girometta" na Mosoru. Kako najavljuju organizatori, filmovi će se gledati u posebnom ambijentu, na dekicama, pod otvorenim nebom i u neposrednom dodiru s prirodom. U slučaju kiše, projekcije će biti organizirane u planinarskom domu.

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Organizatori su uputili poziv svim filmskim i video autorima, kao i udrugama, da se prijave s filmovima koji promoviraju ljepotu i bogatstvo planinske prirode i kulture. Filmovi trebaju biti planinarske tematike, odnosno mogu obrađivati planinarenje, alpinizam, speleologiju, sportsko penjanje, turno skijanje, zaštitu planinske prirode, ekstremne sportove, avanturizam i srodne teme.

Festival za ljubitelje prirode, filma i avanture

Osim filmskog programa, posjetitelje jubilarnog izdanja Mosor Film Festivala očekuju i brojne radionice te aktivnosti namijenjene djeci i odraslima. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da sudjeluju s filmovima ili jednostavno dođu na Mosor i uživaju u festivalskom programu, prirodi i jedinstvenoj atmosferi planinarskog doma "Umberto Girometta".