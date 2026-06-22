Jubilarni 30. Torcida kup otvara prijave: Split se sprema za još jedno ljeto malog baluna

Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih malonogometnih turnira u Hrvatskoj ovog ljeta doživjet će svoje jubilarno izdanje. Pred ljubiteljima nogometa je 30. Torcida kup, manifestacija koja je tijekom tri desetljeća prerasla okvire sportskog natjecanja i postala nezaobilazan dio splitskog ljeta.

Tijekom godina Torcida kup izgradio je status kultnog događaja koji okuplja vrhunske malonogometne ekipe, brojne navijače i zaljubljenike u sport. Uz atraktivne utakmice, prepoznatljivu atmosferu i pune tribine, turnir je postao mjesto susreta generacija te važan dio identiteta grada Splita.

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Organizatori najavljuju da će i ovog ljeta gledatelje u Vukovarskoj ulici očekivati brojni uzbudljivi susreti, vrhunski potezi i natjecateljski duh po kojem je Torcida kup poznat.

Otvorene su i prijave za sudjelovanje na jubilarnom izdanju turnira. Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti putem službene internetske stranice www.torcidakup.com, a rok za prijavu istječe u utorak, 30. lipnja 2026. godine u 19:50 sati.

Tri desetljeća tradicije, nezaboravnih utakmica, prijateljstava i ljetnih večeri još jednom će okupiti Split oko najpoznatijeg malonogometnog turnira u gradu.