Jubilarni 20. KUM Festival ove subote u Makarskoj: Sedam Klapa i posebna gošća Katica Marinović

Makarska će ove subote, 7. studenoga, ponovno postati mjesto susreta ljubitelja klapske pjesme i dalmatinske glazbene tradicije. U Apfel Areni održat će se jubilarni, 20. KUM Festival – Klape uz mandoline, koji već dva desetljeća okuplja klape i publiku s ciljem očuvanja i promocije klapskog pjevanja i zvuka mandoline.

Na ovogodišnjoj festivalskoj pozornici predstavit će se sedam klapa iz različitih krajeva Hrvatske: Sveti Jakov iz Jadranova, Skradinke iz Skradina, Sebenico iz Šibenika, Gabine iz Kaštela, Berulia iz Brela, Baladur iz Opatije i Žirje s otoka Žirja.

Posebnu glazbenu poslasticu publici će tijekom večeri prirediti i gošća festivala, izvanredna Katica Marinović. Jubilarni KUM tako će i ove godine spojiti različite klapske priče na jednoj pozornici, potvrđujući važnost njegovanja dalmatinske glazbene baštine i okupljanja izvođača koji je svojim radom čuvaju.

„Pozivamo vas ponovno na istoj adresi kao i lani – u Apfel Arenu! Očekuje vas sedam izvrsnih klapa, a u pauzi i posebna gošća Katica Marinović. Dođite nam u što većem broju i zajedno s nama proslavite ovaj veliki, jubilarni 20. KUM Festival“, poručuje Zvonko Gilić.

Jubilarni 20. KUM Festival održat će se u subotu, 7. studenoga 2026., s početkom u 20 sati, u Apfel Areni u Makarskoj.

Ulaznice se mogu kupiti na info pultu Apfel Arene te putem sustava Adriaticket.