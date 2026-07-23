Jubilarna "Tišina mora" ove subote u Slatinama: Glazbena večer u jedinstvenom ambijentu

U Parku Miljenka Smoje u Slatinama u subotu, 25. srpnja, održat će se peto, jubilarno izdanje koncerta "Tišina mora". Riječ je o glazbenoj večeri koja već pet godina okuplja izvođače i publiku u posebnom ambijentu uz more, istodobno obogaćujući kulturnu i društvenu ponudu Slatina.

Večer posvećena glazbi i kulturnom životu mjesta

Koncert je tijekom proteklih godina postao prepoznatljivo ljetno događanje koje povezuje glazbu, lokalnu zajednicu i prirodne ljepote mjesta.

Organizatori i ove godine očekuju ugodnu večer ispunjenu glazbom i druženjem, a posjetitelji će imati priliku uživati u programu u Parku Miljenka Smoje. Organizator jubilarnog koncerta je Udruga za zaštitu kulturne i prirodne baštine, na čelu s predsjednicom Anom Lukačić Andrijolić.